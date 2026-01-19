V Davosu začíná Světové ekonomické fórum, přijede Babiš i Trump

Ve švýcarském Davosu začíná každoroční setkání Světového ekonomického fóra. Za Českou republiku se 56. výročního zasedání, které potrvá do 23. ledna, zúčastní premiér Andrej Babiš, který by měl být v Davosu v úterý a ve středu.
Vedle obvyklých témat bude hlavní pozornost věnována dosud nevídané rychlosti inovací a technologického pokroku. Přinejmenším v kuloárech se ale budou také probírat klíčová mezinárodněpolitická témata jako je pokračující ruská válka na Ukrajině či aktuální americký tlak na evropské země ve snaze získat Grónsko.
Letošní setkání se koná pod heslem A Spirit of Dialoge (Duch dialogu) a má na něj přijet rekordních více než tři tisíce delegátů nejméně ze 130 zemí. Mimo jiné se v Davosu očekává zhruba 400 představitelů vlád, včetně 64 hlav států a premiérů, 55 ministrů hospodářství a financí, 33 ministrů zahraničí, 34 ministrů obchodu a průmyslu a 11 guvernérů centrálních bank.
Spojené státy letos do Davosu vysílají zatím největší a nejvýše postavenou delegaci, kterou povede prezident Donald Trump. Ten se také chystá k účastníkům promluvit ve středu.
Program letošního ročníku se zaměří na pět důležitých globálních úkolů, u nichž je podle organizátorů nezbytná spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem i zapojení všech relevantních aktérů.
Diskuse se budou týkat možností spolupráce ve stále více rozděleném světě, hledání nových zdrojů hospodářského růstu, lepších investic do lidí a vzdělávání, odpovědného využívání inovací ve velkém měřítku a budování prosperity, která bude respektovat ekologické limity planety. Důležitým tématem bude rovněž umělá inteligence (AI) a způsoby, jakými mění svět.
Počet obyvatel v Číně se v roce 2025 snížil o tři miliony, klesá čtvrtým rokem
Počet obyvatel v Číně vloni klesl o více než tři miliony lidí. Uvedla to agentura Reuters s odkazem na oficiální statistické údaje. Údaj tak klesal čtvrtým rokem po sobě.
ŽIVĚLídři EU se mimořádně sejdou kvůli Grónsku, zvažují krajní nátlak na USA
Pokud se potvrdí zvýšení amerických cel vůči několika evropským zemím, francouzský prezident Emmanuel Macron požádá o aktivaci takzvaného nástroje proti ekonomického nátlaku (ACI), který Evropská unie dosud nikdy nepoužila. Předseda Evropské rady António Costa svolává kvůli poslednímu dění kolem Grónska mimořádný summit EU.
Tragédie na Vltavě. Dvě dívky se topily, dvě policejní auta havarovala. Jedna z dívek zemřela
Jedna z dívek, které se v sobotu večer topily ve Vltavě u Litvínovic na Českobudějovicku, v noci na neděli zemřela v nemocnici. Lékařům se ji přes veškerou snahu nepodařilo zachránit. Druhá nezletilá dívka zůstává hospitalizovaná. Dvě policejní auta kvůli ledovce na břehu havarovala, jedno skončilo na střeše. Policie nyní vyšetřuje okolnosti celé události.
K členství v Trumpově Radě míru se přihlásily Vietnam a Maďarsko
K členství v Radě míru, kterou pod svým vedením chce zřídit americký prezident Donald Trump, se zatím přihlásily Vietnam a Maďarsko. Napsala to agentura AP.
Skvělý start Australian Open. Do druhého kole jde Muchová i Nosková
Linda Nosková a Karolína Muchová postoupily jako první české tenistky do 2. kola Australian Open. Turnajová třináctka Nosková porazila na tvrdých kurtech v Melbourne Lotyšku Darju Semenistou 6:3, 6:0. O šest míst níže nasazená Muchová zdolala Rumunku Jaqueline Cristianovou 6:3, 7:6.