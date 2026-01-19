Přeskočit na obsah
Ekonomika

V Davosu začíná Světové ekonomické fórum, přijede Babiš i Trump

Agentura ČTK

Ve švýcarském Davosu začíná každoroční setkání Světového ekonomického fóra. Za Českou republiku se 56. výročního zasedání, které potrvá do 23. ledna, zúčastní premiér Andrej Babiš, který by měl být v Davosu v úterý a ve středu.

Andrej Babiš a Donald Trump
Andrej Babiš a Donald TrumpFoto: ČTK, Reuters
Vedle obvyklých témat bude hlavní pozornost věnována dosud nevídané rychlosti inovací a technologického pokroku. Přinejmenším v kuloárech se ale budou také probírat klíčová mezinárodněpolitická témata jako je pokračující ruská válka na Ukrajině či aktuální americký tlak na evropské země ve snaze získat Grónsko.

Letošní setkání se koná pod heslem A Spirit of Dialoge (Duch dialogu) a má na něj přijet rekordních více než tři tisíce delegátů nejméně ze 130 zemí. Mimo jiné se v Davosu očekává zhruba 400 představitelů vlád, včetně 64 hlav států a premiérů, 55 ministrů hospodářství a financí, 33 ministrů zahraničí, 34 ministrů obchodu a průmyslu a 11 guvernérů centrálních bank.

Spojené státy letos do Davosu vysílají zatím největší a nejvýše postavenou delegaci, kterou povede prezident Donald Trump. Ten se také chystá k účastníkům promluvit ve středu.

Program letošního ročníku se zaměří na pět důležitých globálních úkolů, u nichž je podle organizátorů nezbytná spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem i zapojení všech relevantních aktérů.

Diskuse se budou týkat možností spolupráce ve stále více rozděleném světě, hledání nových zdrojů hospodářského růstu, lepších investic do lidí a vzdělávání, odpovědného využívání inovací ve velkém měřítku a budování prosperity, která bude respektovat ekologické limity planety. Důležitým tématem bude rovněž umělá inteligence (AI) a způsoby, jakými mění svět.

