Dva roky bez placení sociálního a zdravotního. Poslanci chtějí podpořit podnikání

Svaz průmyslu upozorňuje, že by nepoctivci mohli nový systém zneužívat, aby se vyhnuli placení daní.

Praha - Poslanec pirátů Martin Jiránek navrhl ve Sněmovně možnost, že by začínající podnikatelé nemuseli první dva roky platit sociální a zdravotní pojištění. Informují o tom pondělní Hospodářské noviny.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) ovšem návrh považuje za příliš velký zásah do rozpočtu. Hlavní slovo ale bude mít ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Ta se k návrhu pirátů zatím nechce vyjadřovat a počká si až na jeho oficiální verzi.

Nápad se však líbí i některým koaličním poslancům. "Současná podoba odvodů a všech možných byrokratických bariér je pro drobné podnikatele často pokud ne likvidační, tak alespoň silně demotivující," uvedl pro HN člen sněmovního rozpočtového výboru a místopředseda vládní ČSSD Jaroslav Foldyna.

Pirát Jiránek nyní hodlá spočítat, kolik by dvouleté odpuštění pojistného pro začínající podnikatele každý rok stálo: "Pokud to bude do miliardy korun, tak bychom se o tom mohli bavit. Když to bude více, můžeme to zúžit třeba jen na sociální pojištění nebo zavést zpětné splácení."

Svaz průmyslu ale upozorňuje, že by nepoctivci mohli nový systém zneužívat, aby se placení daní vyhnuli. Jiránek tomu chce zabránit několika podmínkami, které by každý začínající podnikatel žádající o odpuštění pojistného musel splnit. Začít podnikat by musel poprvé nebo po uplynutí minimálně pěti let. Tím by se zabránilo tomu, že by lidé po dvou letech s podnikáním přestali a okamžitě rozjeli nové, jen aby opět nemuseli dva roky pojistné platit.

Minulý týden Sněmovna (především hlasy ANO a ČSSD) zamítla novelu o změně výdajových paušálů. Ta měla pomoci menším podnikům snížením byrokratické zátěže. Předkladatelé z řad ODS chtěli zvýšit limit příjmů z jednoho milionu na dva.

Každý, pro něhož je podnikání hlavní činností, nyní zaplatí měsíčně zálohu na sociální pojištění alespoň 2189 korun. Na zdravotní pojištění pak odvede 2024 korun. Za rok tedy částka přesáhne 50 tisíc korun. Peníze musí podnikatel zaplatit bez ohledu na to, jestli je v zisku, nebo ne.

Česko patří podle Eurostatu k zemím s největším podílem podnikatelů v EU. Loni zde podnikalo 16,6 procenta pracujících, evropský průměr je 14,5 procenta. Podle průzkumu agentry Ipsos jsou pro začínající podnikatele největší překážkou povinné zálohy.