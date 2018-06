Aplikace pro diabetiky mu nevyhovovaly. S vlastní vyhrál soutěž začínajících podnikatelů

Muži z Dobříše trpícímu cukrovkou vadily nepřehledné aplikace na měření cukru v krvi. Jeho vlastní vyhrála soutěž T-Mobile Rozjezdy.

Pavel Buben má jako diabetik ve svém mobilu asi 20 aplikací pro cukrovkáře. Do nich si může zapisovat naměřené hodnoty hladiny cukru ve své krvi. Většina z nich je ale podle něj složitá, nepřehledná a z výsledných statistik stejně nevyčte nic ani on, ani jeho lékař.

Na konci minulého roku tak tento webový designér začal vyvíjet vlastní aplikaci Glucly, kterou chtěl pro sebe i ostatní diabetiky udělat jednoduchou, co nejpřehlednější a uživatelsky přátelskou. Se svým nápadem se přihlásil do soutěže T-Mobile Rozjezdy, která se zaměřuje na začínající podnikatele, a vyhrál ji.

"Základem mé aplikace je dashboard, kde člověk přehledně vidí naměřené hodnoty za poslední týden, průměrné hodnoty naměřené ve čtyřech hladinách cukru či jaký cukr má před jídlem a po jídle. Je to srozumitelné a uživatel vidí, zda mu hladina cukru stoupá, klesá nebo je dlouhodobě v pořádku," říká osmatřicetiletý Buben, který pochází z Dobříše.

Do aplikace mohou diabetici také zadávat délku spánku, sportovní aktivitu či náladu. Mohou tak svému lékaři při kontrolách předat či poslat e-mailem přehledné statistiky. Díky tomu jim lékaři mohou upravit dávkování inzulinu.

Podle odborné poroty, která vybírala vítěze, má aplikace velký potenciál. "Porota ocenila uživatelsky příjemné prostředí, nezávislost na konkrétním glukometru i systému používaném lékařem. Navíc s odhodláním a konkrétním řešením dalšího vývoje, které Pavel Buben před porotou popisoval, je jasné, že aplikaci čeká úspěch," říká Martina Kemrová, předsedkyně poroty.

Podnikatel plánuje například vyvinout webovou aplikaci pro lékaře, kde by si mohli zobrazit data z mobilní aplikace pacientů či podobně propojit aplikace v mobilech mezi rodiči a dětmi s diabetem.

Aplikace by měla být dostupná do jednoho až dvou měsíců na platformách App Store i Google Play. Bude stát dva dolary, což je asi 45 korun. "Vydáme nejdříve verzi v angličtině a češtině a pak v dalších jazycích," říká Buben s tím, že chce aplikaci rozšířit i v jiných zemích. O tom, že by si zažádal o úhradu od pojišťoven, ještě nepřemýšlí.

Podnikatel věří, že se aplikací může uživit. Zatím vše platí ze svého, včetně programátora, se kterým na vývoji aplikace spolupracuje. Buben dříve pracoval ve společnosti Socialbakers, nyní dělá ve firmě Ataccama a k tomu pracuje na volné noze. Jako výherce celostátní soutěže získá 250 tisíc korun a služby v hodnotě přes 300 tisíc korun. "Většinu peněz investuji do vývoje aplikace, něco do propagace. Rozhodně mi to pomůže zrychlit vývoj," říká, jak s výhrou naloží.

Sociální bistro

V rámci soutěže hlasovala také veřejnost, její cenu získalo pražské Sociální bistro Střecha. Jedná se o veganské bistro a kavárnu, které v únoru založilo pět kamarádů v čele s Filipem Hausknechtem.

V bistru pracují lidé, kteří nemají domov, ale také ti, kteří se snaží do společnosti začlenit po návratu z vězení. Bistro díky vítězství získalo 100 tisíc korun a služby v hodnotě asi 120 tisíc korun.

Do soutěže se mohou přihlásit začínající podnikatelé, do letošního, osmého ročníku se jich přihlásilo rekordních 483. "Viděli jsme spoustu skvělých nápadů, nejčastěji z oblasti designu, trávení volného času, ale i řadu aplikací a nápadů pro síť internetu věcí. Hitem bylo letos využití 3D tiskáren a laserového vypalování," uvádí Eva Karasová, manažerka firemní odpovědnosti společnosti T-Mobile. Nejčastěji své nápady přihlašovali mladí podnikatelé ve věku mezi 25 a 34 lety, nejvíce jich bylo z Prahy.