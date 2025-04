"Pan Moc Pozdě" a "velký lúzr". Trump dál tlačí na šéfa centrální banky

Americký prezident Donald Trump uvedl, že nemá v úmyslu odvolat Jeroma Powella z funkce předsedy Federálního rezervního systému (Fed), přestože jej v posledních týdnech opakovaně kritizoval. Uvedla to stanice BBC.

"Nemám v plánu ho vyhodit," prohlásil Trump při rozhovoru v oválné pracovně, avšak zároveň dodal, že by si přál, aby Powell byl "aktivnější" v otázce snižování úrokových sazeb.

Trump dlouhodobě tlačí na centrální banku, aby agresivněji zasahovala ve prospěch ekonomiky, zejména skrze snížení sazeb, které podle staronového šéfa Bílého domu mohou posílit americký růst. Trumpova kritika na adresu dvaasedmdesátiletého Powella, kterého do funkce jmenoval během svého prvního prezidentského období v roce 2017, vyvolala značný rozruch.

Minulý týden Trump veřejně označil předsedu Fedu za "velkého lúzra", čímž ještě více rozdmýchal napětí mezi Bílým domem a centrální bankou. "Vzhledem k tomu, že náklady na energie výrazně klesly, ceny potravin (včetně Bidenovy vaječné katastrofy!) jsou podstatně nižší a většina ostatních věcí má klesající tendenci, neexistuje prakticky žádná inflace," napsal na začátku týdne Trump, který na Powella poněkolikáté odkázal slovy "pan Moc Pozdě".

Napětí mezi Bílým domem a centrální bankou zesílilo krátce poté, co šéf Národní ekonomické rady Kevin Hassett naznačil, že prezident zkoumá, zda vůbec existuje možnost předsedu Fedu odvolat. Podle odborníků je však otázkou, zda má prezident takovou pravomoc, protože žádný z jeho předchůdců k tomu nikdy nepřistoupil.

K mezinárodnímu obchodu se Trump vyjádřil v optimistickém duchu a naznačil, že by mohlo dojít k dohodě s Čínou, která by vedla ke snížení cel, byť ne až na nulovou úroveň. Jeho výroky následovaly po prohlášení amerického ministra financí Scotta Bessenta, jenž označil současnou obchodní situaci mezi USA a Čínou za neudržitelnou a očekává její zmírnění.

Jak informovala BBC, trhy reagovaly na Trumpův tón pozitivně - hlavní asijské burzy včetně tokijského Nikkei a hongkongského Hang Sengu posílily, stejně jako americké indexy S&P 500 a Nasdaq, které vzrostly o 2,5 procenta, respektive 2,7 procenta.

"Ukazuje to, že kolem tohoto prezidenta existují určité bezpečnostní prvky," řekl listu Financial Times výkonný ředitel správce fondů SLC Management Dec Mullarkey s tím, že by za změnou kurzu mohl být vliv ministra financí Scotta Bessenta. "Je zřejmé, že další lidé (s Trumpem) mluvili a vysvětlili mu, že (odvolání Powella) by způsobilo obrovské kolísání trhů. Bessent uznává, že je třeba zachovat integritu trhů," uvedl Mullarkey.