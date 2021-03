Čekali jsme to, tvrdí firmy o testování. Plánují tisíce testů týdně a sčítají náklady

Na firmy v Česku, které zaměstnávají nad 250 lidí, se od středy vztahuje v souvislosti s pandemií nová povinnost. Do přespříštího pondělí, tedy během třinácti dnů, pak musí i ty menší otestovat na koronavirus veškeré pracovníky. Řada podniků se shoduje, že je připravena, často totiž nabízely testování dobrovolně. Některé firmy ale upozorňují na nedostatek testů i nemalé finanční náklady.

Jak vyplývá z průzkumu poradenské společnosti PwC, testování zaměstnanců na koronavirus provádělo celkem 41 procent firem už před vládním návrhem. V poslední době pak začali zaměstnavatelé počítat právě s možností, že se z toho stane povinnost. To je příklad i kolínské automobilky Toyota Motor Manufacturing Czech (TMMCZ).

"Připravovali jsme se i na variantu povinného testování, zjišťovali jsme kapacitu testů, protože ty testy v kvantitě, v které je požadujeme, nejsou," říká pro on-line deník Aktuálně.cz mluvčí TMMCZ Tomáš Paroubek s tím, že vláda podle něj každý den říká něco jiného a pravidla ohledně povinných testů stále nejsou dotažena do konce.

Stát rozhodl o povinném testování ve firmách v pondělí, dnes s ním musí začít firmy, které mají více než 250 zaměstnanců, a do 12. března otestovat všechny lidi. Podle dat Hospodářské komory se to může týkat asi 2400 zaměstnavatelů. Podniky s 50 až 249 lidmi začnou s testováním v pátek a všichni pracovníci budou muset mít testy hotové do 15. března.

Nejdéle do dvou týdnů tak 10 000 podniků podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) otestuje 2,1 milionu svých pracovníků. Povinnost se nevztahuje na lidi na home officu.

Zaměstnanci se mohou podrobit plně hrazenému antigennímu testování, které provede závodní lékař nebo externí poskytovatel, musí jít ale o zdravotní pojišťovnou garantové odběrové místo. Druhou možností je samotestování, na které stát přispěje 60 korun na test. Podle Havlíčka se ceny testů pohybují zhruba od 50 do 150 korun. Firmy mohou testy nakupovat od dodavatelů, které schválí ministerstvo zdravotnictví, jež seznam těchto distributorů průběžně rozšiřuje o další.

O samotestování uvažují například v Plzeňském Prazdroji, testy ale teprve poptávají. "V tuto chvíli ještě řešíme detaily ohledně nákupu těchto samotestů, po kterých je nyní na trhu zvýšená poptávka," upřesňuje mluvčí Zdeněk Kovář.

Ani pro tuto firmu není testování novinkou. "Ještě před zavedením povinného testování jsme měli vyhrazené dny, kdy jsme ve spolupráci se závodní lékařkou testovali zaměstnance. Všechny termíny, které jsme nabídli, byly obsazené. Zájem ze strany zaměstnanců je obecně velký a zatím jsme nezaznamenali odmítavé reakce. Nyní jsme navýšili kapacity a budeme testovat každý den," popisuje dále Kovář.

Kovář také vítá částečnou refundaci nákladů, protože i tak to podle něj bude pro firmu drahé, konkrétní výši ovšem zatím nezná. Po celou dobu pandemie přitom Prazdroj vynakládá vlastní prostředky také na další protiepidemická opatření.

Na vysoké útraty poukazuje rovněž mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Ty by se podle něj mohly vyšplhat až do vyšších jednotek milionů. Banka, která v současné chvíli taktéž intenzivně řeší nákup samotestů, zaměstnává okolo 10 000 lidí. "Nově teď také musíme evidovat zaměstnance, kteří testováním prošli. Je to nařízení vlády, abychom dostali úhradu na samotestovací sady," doplňuje mluvčí.

Na plošné testování se chystají i České dráhy (ČD). "Objednány máme desítky tisíc testů a předpokládáme, že nás testování vyjde na řádově miliony korun měsíčně," odhaduje mluvčí Gabriela Novotná.

Na zajištění dostatku testů pracuje také obchodní řetězec Lidl. Jak uvedl mluvčí Tomáš Myler, společnost vzhledem k provozování 264 prodejen, pěti logistických centrech a jedné centrály potřebuje enormní nožství testovacích sad.

Lékaře nemáme, hlásí některé firmy

Výhradně cestou samotestování půjde provozovatel autobusové a kamionové dopravy ICOM transport. Firmě se nepodařilo sehnat lékaře, který by byl ochoten provést 1800 testů týdně. "Z vlastní zkušenosti navíc víme, že odběrová místa jsou plná na několik dní a sobot dopředu," uvádí předsedkyně představenstva Kateřina Kratochvílová. Společnost podle ní vítá možnost využít samoodběrové testy i kvůli tomu, že většina jejích zaměstnanců je na cestách. Na měsíc musí zajistit 7200 testů.

Odborníky, kteří by mohli testování provádět, shání také Česká pošta. "Přípravou testování našich zaměstnanců se zabýváme delší dobu, proto můžeme začít testovat hned ve středu. Jednáme s firmami, které po odborné stránce mohou testování provést," vysvětluje mluvčí Matyáš Vitík.

Testování u jednoho z největších zaměstnavatelů v zemi se zhruba 28 000 lidmi se bude provádět ve všech krajích současně.

Vedle odborných firem pošta počítá i se zapojením testů, které si může udělat každý sám. Podnik chce všechny své zaměstnance testovat opakovaně zhruba čtyřikrát do měsíce.

Na testování se chystají i menší podniky. Například agropodnik Košetice na Pelhřimovsku s 90 pracovníky už shání testy. "Které momentálně nejsou. Snažíme se to řešit i přes naše profesní organizace," říká předseda představenstva Zdeněk Duffek.

Kontrolu dodržování povinného testování budou mít na starosti podle Havlíčka hygienici. Firmám budou v případě porušení hrozit finanční sankce, o konkrétních podmínkách se bude ještě diskutovat s ministerstvy financí a vnitra.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) se budou postihy řídit pandemickým zákonem. Firmě tak bude moci být i opakovaně udělena pokuta až 500 000 korun, zaměstnanci pak až 50 000 korun.

Video: Viroložka Naděžda Sojková o spolehlivosti testování na covid-19