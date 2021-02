Podnikatelské svazy souhlasí s povinným nošení roušek ve firmách

Podnikatelské organizace chtějí vládě pomoci snížit riziko šíření koronaviru ve firmách, a proto souhlasí se zavedením povinnosti nošení roušek v podnicích. Podmínkou je, že vláda stanoví rozumné výjimky pro některé zaměstnance, kteří pracují ve ztížených podmínkách nebo na home office.

O zavedení povinnosti roušek nebo respirátorů ve firmách vláda jedná od středečního rána. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák, prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý a prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner o tomto návrhu podnikatelů informovali předsedu vlády Andreje Babiše (ANO) ve středu ráno.

V dopise uvedli, že vzhledem k nové povinnosti nosit respirátory třídy FFP2 ve vymezených prostorech, nedoporučují vládě, aby stejné zdravotnické prostředky požadovala v homogenních pracovních prostředích. V opačném případě by vznikl nedostatek pomůcek pro specializovaná pracoviště, školy a veřejnost.

Šéfové podnikatelských organizací svůj návrh zdůvodňují také tím, že plošná povinnost ochrany dýchacích cest v podobě respirátorů třídy FFP2 by pro řadu zaměstnavatelů znamenala značnou finanční zátěž, a proto by bylo nutné řešit s touto novou povinností finanční kompenzaci.

V zájmu reálného naplnění nově ukládaných povinností by přivítali pomoc ve formě výkladu právních předpisů povinností souvisejících s používáním osobních ochranných prostředků ve vztahu k zaměstnancům, kteří se v některých případech jejich používání brání, a stejně tak ve vztahu k zaměstnancům, kteří se vyhýbají dobrovolnému testování, organizovanému jejich zaměstnavateli.

Výjimku z povinnosti nosit ochranné prostředky by podle svazů měly mít osoby pracující ve výrazně ztížených podmínkách, například v horkých průmyslových provozech, a také některé osoby se zdravotním postižením v chráněných dílnách. Vláda by měla ve svém usnesení vymezit rozumné výjimky, například u práce mimo vnitřní prostory, práce z domova a u zaměstnanců v oblastech zemědělství, lesnictví, stavebnictví, povrchové těžby nebo u kuchařů.

Podnikatelé rovněž upozorňují na to, že by vláda neměla nařizovat nové přestávky zaměstnanců, jak požadovaly odbory. Mohly by totiž paralyzovat výrobu v provozech.

Návrh odborářů na týdenní uzávěru okolo velikonočních svátků podle podnikatelských organizací není zázračným receptem na covid-19. Ani tím nejtvrdším lockdownem se totiž mobilita obyvatelstva nezastaví bezvýhradně. "Zaměstnanci vybraných odvětví nejen v kritické infrastruktuře budou muset do zaměstnání, do práce se musí i dopravit. Lidé by měli mít možnost i během uzávěry nakoupit si potraviny a základní potřeby, musí být prováděny nezbytné opravy. Velké potíže by měly i nepřetržité provozy, které jsou náročné na odstavení a ještě náročnější na uvedení do provozu," shodly se.