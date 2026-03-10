Přeskočit na obsah
Ekonomika

Kartelová dohoda výrobců kabelů dostala od Slováků rekordní pokutu 97,4 milionu eur

ČTK

Slovenský antimonopolní úřad (PMÚ) uložil desítce českých a slovenských výrobců a dodavatelů kabelů a asociaci rekordní pokutu v celkové výši 97,4 milionu eur (2,4 miliardy Kč) za kartelovou dohodu při stanovování cen zboží. Úřad to v úterý oznámil v tiskové zprávě, rozhodnutí v případu není pravomocné.

Bankovky, euro, peníze
Uvedení podnikatelé podle úřadu spolupracovali při stanovování konečné ceny kabelů s obsahem mědi či hliníku, a omezovali tak cenovou konkurenci. (Ilustrační foto)Foto: Reuters
Reklama

Mezi potrestanými subjekty jsou například společnosti Prysmian Kabely, Kablo Vrchlabí, Tele–Fonika Kabely CZ, Kabelovna Kabex, ale také Asociace výrobců kabelů a vodičů České republiky a Slovenské republiky. Dalším dvěma firmám včetně podniku Prakab Pražská Kabelovna PMÚ pokutu neuložil. Zdůvodnil to tím, že mu jako první poskytly důkazy o existenci kartelové dohody, na jejichž základě úřad provedl inspekci.

Uvedení podnikatelé podle úřadu spolupracovali při stanovování konečné ceny kabelů s obsahem mědi či hliníku, a omezovali tak cenovou konkurenci. To mohlo vést k vyšším cenám pro zákazníky.

Zmíněné kabely se využívají ve stavebnictví, energetice, automobilovém a telekomunikačním sektoru. Na Slovensku má značný vliv na trh s výrobou a dodávkami kabelů automobilový průmysl, který je hnací silou ekonomiky země.

