Přijeďte k nám, přispějeme. Přehled turistických dotací, které mají rozhýbat Česko

Dovolená za deset tisíc na osobu

V průzkumu projektu Zachranmeturismus.cz uvedlo devět z deseti dotázaných, že hodlají letošní dovolenou trávit v Česku. Po koronavirové pandemii jim to přijde bezpečnější a pohodlnější než jet do zahraničí.

Typická letošní dovolená bude mít podle dat průzkumu pravděpodobně poznávací charakter, a to hlavně v případě mladých lidí jezdících v párech a mladých rodin. Češi také předpokládají, že útrata za hlavní dovolenou se bude pohybovat mezi pěti až 10 tisíci korun na osobu.

Mezi nejoblíbenější turistické regiony, které by lidé rádi navštívili, patří Šumava, jižní Morava a jižní Čechy. Jihomoravský a Jihočeský kraj by téměř třetina lidí, kteří plánují dovolenou po Česku, navštívila i bez slev. Naopak příliš velký zájem není o severozápadní Čechy nebo o Prahu a její okolí.

O příspěvcích a podpoře cestovního ruchu v krajích obecně slyšela přibližně polovina dotázaných. Jejich podíl stoupá s vyšším věkem - mezi lidmi nad 60 let je to 7 z 10 lidí, mezi mladými do 29 let pouze 4 z 10. Důvodem bude podle autorů průzkumu pravděpodobně to, že starší lidé se o slevové akce častěji zajímají.

Stát rozjel relativně rozsáhlou kampaň, která má prostřednictvím rozdávaných poukazů pomoci opět nastartovat české lázeňství. O podmínkách uplatňování voucherů a problémech se startem projektu jsme informovali zde.