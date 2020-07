Nefunkční vouchery, omezený počet míst. Vyzkoušeli jsme státní lázeňské koronapoukazy

Stát rozjel relativně rozsáhlou kampaň, která má prostřednictvím rozdávaných poukazů pomoci opět nastartovat české lázeňství. Obratem se ale ozvala kritika poukazující na složitý způsob objednávek a malou nabídku dostupných hotelů. Vyzkoušeli jsme, jak obtížné je poukaz na 4000 korun na pobyt uplatnit. Systém funguje, slibuje ministerstvo pro místní rozvoj. Některé lázně ale hosty odmítají.

České lázně musely na více než dva měsíce kvůli koronavirové pandemii omezit provoz. Ministerstvo pro místní rozvoj nyní přišlo s pomocí ve formě voucherů pro hosty. Sleva čtyři tisíce korun pro jednu dospělou osobu alespoň na šestidenní pobyt s pěti léčebně rehabilitačními procedurami má přilákat do lázní větší počet hostů a přinést jim vyšší zisky.

Lidé si voucher mohou vygenerovat na stránce Kudy z nudy od 1. července a následně uplatnit při úhradě objednaného pobytu. Jenže první dny musely lázně hosty odmítat, neboť dostatečně nefungoval systém ověřování voucherů. Lidé tak nešetřili kritikou. "Metodiku jsme lázním poslali v pátek," říká pro Aktuálně.cz tisková mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Vároši.

Ještě v úterý ráno ale zájemci v některých lázních nepochodili. Například v Bertiných lázních v Třeboni informovali, že stále čekají na vydání pracovního postupu od ministerstva pro místní rozvoj a z toho důvodu nemohou zpracovat a potvrdit rezervaci klientům se slevovým poukazem. "Zřejmě jim to spadlo do spamu. S ohledem na množící se dotazy na doručení přihlašovacích údajů do systému Lázně 2020 jsme vydali tiskovou zprávu s výzvou, aby si zařízení zkontrolovala poštu," dodala mluvčí Vároši.

Vygenerování voucheru je jednoduchou záležitostí - do tabulky zadáte osobní údaje, potvrdíte, že souhlasíte s podmínkami pro poskytnutí slevy a se zpracováním osobních údajů a pak už vám voucher přijde do zadaného e-mailu, případně je možné si ho prostřednictvím QR kódu uložit do telefonu. Podle informací Sdružení lázeňských míst ČR bylo v prvních červencových dnech vygenerováno desetitisíce voucherů.

Druhý krok, tedy objednání samotného pobytu, už tak jednoduchý není a je potřeba se obrnit trpělivostí. Kvůli mimořádnému zájmu jsou v některých lázních zcela přetížené telefonní linky, zájemci jsou odkázáni jen na e-maily.

Volných termínů navíc rychle ubývá, kapacity lázní se plní, poukaz je přitom možné uplatnit jen do konce roku. Zda se někomu podaří slevu uplatnit vícekrát, neboť na každý pobyt je možné vygenerovat nový voucher, je otázkou.

"Vzhledem k velké poptávce na některá zařízení se může stát, že ve chvíli, kdy si klient domlouvá rezervaci, lázně již dosáhly maximálního počtu voucherů, který mohou přijmout. Tento limit se může v budoucnu navýšit nebo se uvolní kapacita, proto je dobré zůstat s lázněmi v kontaktu," radí Jan Kuchař, předseda Sdružení lázeňských míst.

Prezident Svazu léčebných lázní Eduard Bláha varoval, že hlavně na začátku nemusí fungovat vše úplně hladce. Zařízení totiž podle něj neměla čas si systém vyzkoušet. V anketě Aktuálně.cz se ale snažila všechna oslovená místa vyjít zákazníkovi vstříc.

"Volno máme nejdřív na konci října," uvedli na dotaz Aktuálně.cz v rezervačním oddělení Františkových Lázní. "Chvátejte, zájem je velký," dodala paní na lince. V Mariánských Lázních našli ještě volno na týdenní ozdravný pobyt na konci srpna. "Pošlu vám nabídky našich balíčků do mailu. Až si vyberete, pošlete e-mail s termínem a kódem, který máte na vygenerovaném voucheru," řekl po hlase sympatický mladík na recepci.

Na výběr byly zaslány dva typy pobytu - cena zahrnovala ubytování s polopenzí a několik procedur. Jeden balíček vyšel pro jednu osobu na samostatném pokoji na 11 880 a druhý na 17 290 korun. Ještě před slevou, tedy konečná cena by byla v prvním případě 7 880 korun, ve druhém 13 290 korun.

Pokud pojedou společně manželé, může podle sdělení ministerstva voucher uplatnit každý z nich. Dovolenou tak budou mít o osm tisíc levnější.

Rezervaci na týdenní pobyt vyřídili také v Lázních Darkov. Předali e-mailovou adresu s tím, že je třeba napsat termín, který se klientovi hodí, a k tomu přiložit voucher. Odpoví prý co nejdříve. Cena za individuální týdenní balíček tam vyšla bez slevy pro jednu osobu na 11 525 korun. "Při příjezdu do lázní vás vyšetří náš lékař a určí na míru, které procedury by pro vás byly ideální," uvedla recepční.

V lázních Luhačovice a Jáchymov hned automat telefonujícím sděluje, že není možné hovory uskutečnit vzhledem k přetíženým linkám z důvodu velkého zájmu o využití státní slevy. V Savoy Westend hotelu v Karlových Varech zase recepční oznámila, že objekt je zatím uzavřen a přijímat rezervace bude možné zřejmě až v srpnu.

Slevy na pobyt je možné v současné chvíli uplatnit ve 114 zařízeních, která mají na lázeňskou péči certifikát od ministerstva zdravotnictví. Další se podle mluvčí ministerstva hlásí.

Lázně budou každý měsíc posílat na ministerstvo počet uplatněných voucherů a ze státního rozpočtu jim bude celková suma uhrazena. Maximálně je na jedno zařízení vyčleněno 800 tisíc eur, v přepočtu zhruba 21 milionů korun. "To je dáno Evropskou komisí jako dočasný rámec pro rychlou podporu podnikatelských subjektů v souvislostí s pandemií covid-19. Zároveň je potřeba dodat, že lázeňská zařízení mají část kapacity pro křížkové a příspěvkové lázně a voucher je pro samoplátce," dodává Veronika Vároši.

V České republice je více než 30 lázeňských míst, některá nabízejí i několik lázeňských zařízení.