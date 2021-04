Plán přidělovat byty po Airbnb lidem v nouzi má díry. Přesvědčit majitele bude těžké

Praha chce zabít dvě mouchy jednou ranou. Plánuje si pronajímat byty od soukromých vlastníků a tím i omezit trh s krátkodobým ubytováním na platformách typu Airbnb. Nemovitosti by poskytla lidem v nouzi, kteří si těžko hledají finančně dostupné bydlení, tedy třeba seniorům nebo samoživitelkám. Program by mohl začít fungovat už v červnu. Zda se ale uchytí, bude záležet hlavně na ochotě majitelů.

Pražský magistrát si chce byty pronajímat přes Městskou nájemní agenturu (MNA), jejíž zřízení avizoval v únoru. Už tehdy uvedl, že agentura bude mít na starosti právě spolupráci města se soukromými vlastníky bytů s cílem najít bydlení pro sociálně slabší skupiny.

Po dvou měsících nabral projekt ještě konkrétnějších obrysů, a pokud se schválí potřebné materiály, první byty by Praha mohla začít poptávat už v červnu.

Metropole si od programu slibuje vyřešení dvou problémů najednou. Jednak bude korigovat rozsáhlý trh s krátkodobými pronájmy a zároveň zajistí důstojnou střechu nad hlavou lidem v nouzi, o což se snaží i městský bytový fond. Ten ale kvůli privatizaci z minulých let nemá bytů dostatek.

Pražský radní pro bydlení Adam Zábranský (Piráti) pro on-line deník Aktuálně.cz upřesnil, že nemusí jít výhradně o byty, které jsou v tuto chvíli k dispozici na ubytovacích platformách typu Airbnb. Praha míří obecně na soukromé vlastníky, spoléhá ale, že se díky tomu i omezí počet nabídek s krátkodobými pronájmy.

Podle Strategie rozvoje bydlení Praha chce, aby v roce 2030 bylo ve městě maximálně pět tisíc bytů sloužících ke krátkodobým pronájmům. Před současnou pandemií jich přitom byl více než dvojnásobek - 11 tisíc. Strategii, která usiluje právě také o více bytů pro lidi v nouzi, ve čtvrtek schválili zastupitelé.

"Myslím si, že zájem projeví spíše majitelé s nějakým sociálním cítěním, nebo ti, kteří nepotřebují maximalizovat zisky nebo upřednostňují stabilní příjem nad sice vyššími, ale rizikovějšími zisky," domnívá se Zábranský.

Majitelům by tak například nehrozilo, že jim nemovitost najednou přestane vynášet, jako se to v důsledku pandemie stalo v posledních měsících u Airbnb. O krátkodobé pronájmy kvůli obrovskému útlumu turismu není zdaleka takový zájem. Řada vlastníků to ale vyřešila tak, že byty začala nabízet k běžnému dlouhodobému bydlení.

"Win-win" řešení

Zábranský nicméně přiznává, že není příliš optimistický ohledně počtu zájemců, kteří by byt tímto způsobem uvolnili k bydlení. Praha si totiž nebude moct dovolit platit tržní nájemné. Vlastníkům se tudíž pronájem metropoli nevyplatí finančně tolik, jako kdyby nemovitost nabízeli krátkodobě turistům nebo i dlouhodobě nájemníkovi.

Na to upozorňuje i Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. "Pronájem některých bytů Airbnb městu může být 'win-win' řešení v situaci, kdy vlastníci neočekávají v dohledné době návrat turistů a městu chybí byty na sociální účely. Ovšem určitě nevnímám dohodu mezi vlastníky a městem jako řešení bytové krize v Praze. Zdaleka ne všechny byty pronajímané přes Airbnb jsou dispozicí vhodné pro sociální účely a otázkou je, kolik z těch zbylých budou vlastníci ochotni městu pronajmout," uvedl pro Aktuálně.cz Sobíšek.

Zábranský ale argumentuje tím, že magistrát bude vlastníkům garantovat příjem, smlouvy se budou uzavírat nejméně na dva roky a v případě, že by s nájemníkem byly nějaké problémy, bude to řešit agentura.

"Byty si také budeme pojišťovat, aby to v případě, že na nich vzniknou škody, které nebude nájemník schopen zaplatit, na straně agentury nevyvolávalo velké náklady," doplnil člen Pirátské strany.

Zpočátku aspoň padesát bytů

V pilotní fázi, s kterou se počítá na dva roky, by Praha chtěla získat aspoň padesát bytů. Bydlet by do nich šli lidé v nouzi, tedy například osoby z azylových domů, senioři, samoživitelky či samoživitelé nebo třeba mladí dospělí, kteří právě vyšli z dětského domova. Pokud by se koncept uchytil, mohou se tyto nemovitosti podle Zábranského v budoucnu poskytovat i dalším sociálním skupinám.

"Téměř všechna velká města na světě řeší krizi dostupnosti bydlení a taky nadměrný turismus. Pandemie poskytla příhodný okamžik pro změnu směru a možnost vyzkoušet některá řešení. Současný krok Prahy tak vnímám jako snahu vzít dvě mouchy jednou ranou, zpřístupnit určité (zranitelné) části místních rychle bydlení a zároveň tím zmírnit nadměrný turismus. Nebude se asi jednat o velké počty bytů, ale každý důstojně bydlící osamělý rodič nebo senior, se počítá," komentoval to pro Aktuálně.cz sociolog Petr Kubala, který v Sociologickém ústavu Akademie věd České republiky (AV ČR) působí v oddělení Socioekonomie bydlení.

Stejně jako Zábranský se domnívá, že pro některé majitele může být taková nabídka lákavá právě kvůli jistotě městem garantovaného příjmu po relativně dlouhý čas. Kubala také připomněl, že stejný program funguje v Portugalsku, právě v tomto jihoevropském státě se Praha inspirovala.

"Zkušenosti z Lisabonu a Porta ukazují, že zájem v prvním kole byl prozatím spíše vlažný, nicméně byl. Lisabonu se podařilo takto získat téměř 180 bytů, přičemž cílem byla tisícovka. Město si ovšem od dalšího kola propagace slibuje nárůst. Uvidíme, jaká bude situace v Praze," doplnil Kubala.

Metropole se o regulaci turistických ubytovacích služeb, z nichž nejznámější je právě Airbnb, snaží delší dobu. Ve středu měli o jejich omezení jednat i poslanci, nakonec se k tomu ale nedostali. Ve sněmovně leží dva návrhy, jeden z nich právě od pražského magistrátu. Konkrétně jde o novelu živnostenského zákona, která například prosazuje omezit pronájmy na určitý počet dní v roce nebo korigovat počet ubytovaných osob. Regulace by měly v rukou samy obce.

S vlastním návrhem přišla také skupina sociálních demokratů, která například prosazuje, aby se krátkodobé pronajímání bytu nebo domu omezilo na třicet dní v roce.

Praha a její plán na udržitelné a standardní bydlení pro specifické skupiny obyvatel v číslech

Hodnota k roku 2019 Žádoucí hodnota (nejpozději do roku 2030) Počet obecních sociálních

bytů (včetně MČ) 1803 minimálně 5000 Počet obecních bytů

zvláštního určení (včetně MČ) 1415 minimálně 2000 Počet obecních bytů

vyčleněných pro seniory

(včetně MČ) 2259 minimálně 5000 Počet obecních bytů

vyčleněných pro veřejně

prospěšné profese (včetně

MČ) 2290 minimálně 5000 Počet bytů pronajatých

městskou nájemní agenturou 0 minimálně 500

Zdroj: IPR Praha

Odhad počtu domácností a osob, které se v Praze nacházejí v akutní bytové nouzi (data k roku 2018)

Domácnosti v akutní bytové nouzi 9800 Počet osob v těchto domácnostech 12 100 Počet dětí v těchto domácnostech 1100 Rodiny s dětmi v bytové nouzi 540 Rodiny v azylových domech 65 Rodiny na ubytovnách 140 Rodiny s dávkami na ubytovnách 84 Děti na ubytovnách 295 Děti v rodinách s dávkami na ubytovnách 177 Děti v azylových domech 130 Osoby bez přístřeší (noclehárny, ulice apod.) 8160 Osoby na ubytovnách 1810 Senioři na ubytovnách 220 Senioři s dávkami na ubytovnách 88 Osoby v azylových domech 580

Zdroj: Platforma pro sociální bydlení a charita Lumos

