Povinné ručení je pro pojišťovny silně ztrátové. Vybrané řidiče čeká prudké zdražení

Služba povinného ručení je pro české pojišťovny ztrátová. Na pojistném podle České kanceláře pojistitelů (ČKP) ročně vyberou o zhruba 1,8 miliardy korun méně, než kolik je stojí škody. Začínají proto přistupovat na zdražování. U těch, kteří v minulosti bourali, to mohou být až desítky procent. Informovaly o tom ve čtvrtek Hospodářské noviny (HN).

"Zdražování už začalo. U klientů, kteří nebourají, se jedná o zdražování okolo pěti procent. U těch, kteří měli v posledních letech více škod, jde o desítky procent," říká pro HN mluvčí pojišťovny Uniqa Eva Svobodová.

Zdražování spustily pojišťovny již loni. Průměrné pojistné za celý trh podle ČKP meziročně podražilo o 3,4 procenta na 2869 korun. Tento růst byl však stále poloviční oproti růstu škod.

Nyní většina pojišťoven plánuje rostoucí náklady promítnout do cen zejména rizikovým skupinám. Mezi ně patří především řidiči, kteří často bourají. A také ti, kteří pojištění neplatí, když ale způsobí škodu, pojišťovny ji musí nahradit a pak zpětně − a často neúspěšně − vymáhat. Mezi rizikové klienty patří rovněž leasingové společnosti a firmy s velkým počtem vozidel.

Vývoj počtu škod 2014 2015 2016 2017 2018 počet škod z povinného ručení celkem 246 703 258 397 264 261 273 890 282 000 z toho počet škod se zdravotními nároky 11 952 12 281 12 256 12 228 12 000

Výraznější zdražování pocítí i řidiči, kteří sice dosud žádnou nehodu nezavinili, pojišťovny je ale přesto evidují jako rizikové. Jsou to lidé starší než 65 let a mladší než 30 let.

Zatímco před pěti lety pojišťovny vyplácely při nehodě v průměru 32 tisíc korun za opravu, dnes to je již 42 tisíc. Důvodem jsou vyšší platy automechaniků, dražší náhradní díly a také délka opravy. Za rostoucími náklady jsou i nová pravidla, na jejichž základě se zvýšilo odškodnění zraněných řidičů z povinného ručení.

Průměrná majetková škoda v korunách

Hodnota v Kč Meziroční změna 2011 28 623 2,34 % 2012 29 653 3,60 % 2013 30 894 4,20 % 2014 31 882 3,20 % 2015 33 779 6,00 % 2016 36 485 8 % 2017 39 630 8,60 % 2018 42 127 6,30 %

Trh s povinným ručením má nicméně v Česku velkou konkurenci. Takže přestože na produktu samotném většina firem prodělává, zůstává pro ně stále atraktivním, protože pro ně znamená přístup k velkému množství potenciálních zákazníků. Loni bylo v Česku pojištěno přes osm milionů vozidel, jejichž vlastníkům pojišťovny nabízejí další služby, nejčastěji havarijní pojištění.