Peking uzavřel antidumpingové vyšetřování a zlevní dovoz mléka z EU

Čína sníží maximální clo na dovoz mléčných produktů z Evropské unie na 11,7 procenta. Oznámilo to ve čtvrtek ministerstvo obchodu v Pekingu, které tak uzavřelo antidumpingové vyšetřování zahájené předloni. Koncem loňského prosince Čína zavedla prozatímní cla od 21,9 do 42,7 procenta. Snížená cla začnou platit od pátku 13. února, informuje agentura Reuters.
Vyšetřování, které čínské úřady zahájily předloni v létě a které se týkalo i České republiky, bylo považováno za odvetu Pekingu. Číně se totiž nelíbila cla, která předtím zavedl Brusel na dovoz čínských elektromobilů do EU.
Čínské ministerstvo uvedlo, že od pátku sníží cla na některé mléčné výrobky z EU, ale zároveň bude po dobu pěti let uplatňovat vyrovnávací poplatky, a to až do uvedené výše 11,7 procenta. Poplatky, které Peking označuje za vyrovnávací, jsou podle něj namířeny proti dotační politice Evropské unie.
Vyšetřování podle čínského ministerstva dospělo k závěru, že některé mléčné výrobky pocházející z EU byly dotovány, což způsobilo značné škody mlékárenskému průmyslu v Číně. Evropská komise už prosincové zavedení prozatímních cel označila za neoprávněné a bezdůvodné. České ministerstvo zemědělství tehdy uvedlo, že clo je v příkrém rozporu s pravidly mezinárodního obchodu.
Vývoz mléčných produktů z České republiky do Číny v roce 2021 činil zhruba 155 milionů korun, loni za prvních deset měsíců nedosáhl ani 5,5 milionu korun. Ministerstvo zemědělství v Praze v prosinci uvedlo, že dopad cel na Českou republiku bude omezený.
Čína zahájila antisubvenční vyšetřování dovozu mléčných výrobků z EU v srpnu 2024. Peking se rozhodl prověřit 20 dotačních programů z celé EU, speciálně se ale chtěl zaměřit na osm zemí, a to na Českou republiku, Rakousko, Finsko, Rumunsko, Chorvatsko, Itálii, Irsko a Belgii.
Evropská unie byla podle údajů čínské celní správy na začátku vyšetřování druhým největším dodavatelem mléčných výrobků do Číny, hned za Novým Zélandem. Podle údajů EU z roku 2023 byla Čína druhým největším odběratelem sušeného odstředěného mléka a čtvrtým největším odběratelem másla a sušeného plnotučného mléka.
