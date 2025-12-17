Přeskočit na obsah
17. 12. Daniel
Ekonomika

Nový podvod útočí na WhatsApp. Účet si zloději převezmou bez prolomení hesla

ČTK

V Česku se šíří nový typ podvodu, při kterém útočníci dokážou získat plný přístup k účtu komunikační aplikace WhatsApp, aniž by k tomu potřebovali ukrást heslo, kód dvoufaktorového ověřování nebo prolomit šifrování. Místo toho uživatele přesvědčí, aby jim přístup sám předal. Přístup k účtu pak mohou zneužít ke krádežím identity nebo vydírání. Upozornila na to bezpečnostní firma Gen.

Co vypadá jako neškodný bezpečnostní krok, je ve skutečnosti maskovaný proces spárování dalšího zařízení s WhatsApp účtem uživatele.
Co vypadá jako neškodný bezpečnostní krok, je ve skutečnosti maskovaný proces spárování dalšího zařízení s WhatsApp účtem uživatele.Foto: Externí
Podvod, který experti Genu nazvali ghostpairing, začíná zprávou od důvěryhodného kontaktu: "Ahoj, našel jsem tvoji fotku." Pokud uživatel klikne na přiložený odkaz, dostane se na falešnou stránku napodobující facebook, která požaduje ověření identity dotyčného před zobrazením fotky. Co vypadá jako neškodný bezpečnostní krok, je ve skutečnosti maskovaný proces spárování dalšího zařízení s WhatsApp účtem uživatele.

Po zadání legitimního párovacího kódu oběť nevědomky přidá prohlížeč útočníka mezi připojená zařízení, čímž mu dá neomezený přístup ke svým zprávám, fotkám a kontaktům, aniž by podvodník musel měnit heslo nebo blokovat oběti přístup k účtu, uvedla firma Gen.

Podvod podle ní zneužívá přirozené funkce WhatsAppu, pro uživatele je tak těžší jej rozpoznat a odhalit. Telefon dál funguje, takže oběti si často neuvědomí, že mají k účtu připojené cizí zařízení, které může v reálném čase sledovat všechny jejich konverzace. Jakmile podvodníci získají přístup k jednomu účtu, podvod dál rozesílají přátelům, rodině a do skupinových konverzací oběti, čímž jej přirozeně šíří. Soukromé konverzace, hlasové zprávy a fotky jsou pro kyberzločince materiálem k dalším, cílenějším podvodům, vydávání se za dotyčného nebo vydírání.

Kyberzločinci se tak podle zástupců Genu již nesnaží prolomit bezpečnostní systémy, místo toho přesvědčují své oběti, aby jim samy daly přístup. Zneužívají přitom rutinních prvků, které lidé běžně používají, jako jsou QR kódy, požadavky na spárování zařízení a ověřování požadavků na telefonu. Ghostpairing se navíc nemusí omezovat pouze na WhatsApp.

Uživatelé se mohou bránit tak, že ve svém WhatsApp účtu v kolonce Nastavení kliknou na Připojená zařízení a odstraní všechna, která neznají. Jakoukoli výzvu z webových stránek k naskenování QR kódu nebo zadání kódu pro párování zařízení musí považovat za podezřelou. Dále by podle doporučení Genu měli na WhatsAppu nastavit dvoufaktorové ověření a informovat o podvodu své blízké.

