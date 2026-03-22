Nic nevlastnit a za všechno platit. Jak nás firmy uzamkly do svých ekosystémů

Když se Jan ráno probudí, jeho první kroky nevedou ke snídani, ale k tichému potvrzení vlastní existence v digitálním ekosystému. Chytrý prsten, který má na ruce díky měsíčnímu poplatku za prémiové zdravotní analýzy, mu oznámí, že jeho spánek byl optimální. Kávovar v kuchyni mezitím upozorní, že dochází zrnka. Aplikace automaticky nabídne objednávku nové várky z pražírny v rámci předplatného.
Pak nasedne do sdíleného elektromobilu, který nevlastní, ale využívá jej v rámci širšího balíčku mobility. V kanceláři otevře kreativní software od Adobe, za který platí pravidelně už dvanáct let, a večer si pustí film na jedné ze čtyř streamovacích platforem, za kterou se mu každý měsíc z účtu strhávají drobné.
Jan je typickým symbolem nové evropské ekonomiky: skoro nic nevlastní, a přesto má přístup k nepřebernému množství služeb. Jeho bankovní výpis připomíná seznam nekonečných pravidelných plateb. Model předplatného, který původně patřil především novinám a časopisům, dnes prostupuje téměř každým sektorem.
Software, zábava, doprava, potraviny, dokonce i funkce v automobilech. Globální trh s předplatným loni dosáhl podle Future Market Insights 558 miliard dolarů. Pod pohodlím a digitální svobodou, které předplatné přináší, se však rýsuje past, o níž Jan zatím nemá ani tušení. Past, ze které bude jednou těžké vycouvat.
Podle různých průzkumů má průměrný uživatel několik předplatných současně a jen část z nich skutečně využívá. Kolem poloviny lidí platí alespoň jedno předplatné, které nepoužívají. Dochází k jevu, který ekonomové a psychologové nazývají únavou z předplatného. Je to zvláštní stav nasycení, kdy spotřebitel cítí neustálý tlak na svou peněženku a rostoucích fixních nákladů, a přesto není schopen ze systému vystoupit, aniž by radikálně snížil svůj životní standard.
Konec vlastnictví, začátek závislosti
Tien Tzuo, zakladatel společnosti Zuora a autor bestselleru Subscribed, už před lety prohlásil, že se nacházíme v éře, kdy lidé nechtějí vlastnit produkty. Chtějí výsledek, který jim tyto produkty přinášejí.
„Dnes žijeme ve světě, kde se vše mění v digitální službu. Éra produktů končí. Éra předplatného je tady,“ napsal v knize, která vyšla už před osmi lety. Řada firem se touto cestou vydala, a to nejen kvůli vidině pravidelného přísunu peněz.
Jak popisuje Tzuo, ve starém světě nebyly firmy po dokončení prodejní transakce v kontaktu se svými zákazníky. Neměly jasno v tom, jak zakoupený produkt používají. „V ekonomice předplatného však transakce není koncem vztahu, ale jeho začátkem,“ tvrdí Tzuo.
Předplatné nabízí zákazníkům příslib věčného „mládí“ produktu, neustálých aktualizací a bezstarostného užívání, bez nutnosti myslet na servis. Tento posun však přinesl i druhý, mnohem temnější paradox: čím dál složitější proces zrušení služeb.
Nejde jen o to, že to firmy často komplikují nebo od něj odrazují. Čím déle někdo předplatné využívá, tím hlouběji se produkt integruje do jeho každodennosti a tím bolestivější je se ho vzdát. Obvykle se to přirovnává k závěrečným slovům slavného hitu Hotel California od americké kapely Eagles: „Odhlásit se můžeš kdykoli, ale odejít se ti nikdy nepodaří.“
Nejvíc patrné je to v ekosystémech digitální práce a osobních dat. Pokud se profesionální fotograf rozhodne zrušit předplatné Adobe Creative Cloud, nepřichází jen o software. Přichází o přístup ke svým projektům uloženým v cloudu, o specifické fonty a o roky budované workflow. Podobně je tomu u Spotify či Apple Music. Po deseti letech používání ví algoritmus o uživatelích více než jejich blízcí. A firmy tento psychologický zámek mistrně využívají.
Na začátku byla kniha a mléko
Historické kořeny předplatného sahají až do 17. století, kdy si čtenáři v Anglii předpláceli knihy, aby autoři měli kapitál na jejich tisk. Příkladem je třeba vydání Miltonova Ztraceného ráje. V 19. století zase vzniklo předplatné na mléko s každodenní dodávkou až do domu. Hlavním důvodem rozšíření této služby byla absence chladniček, čerstvé mléko se v teple rychle kazilo.
U rozšíření předplatného byl na konci 90. let minulého století také Netflix. Jeho spoluzakladatelé Reed Hastings a Marc Randolph tehdy přišli s měsíčním předplatným, kdy zákazníci platili pevnou částku za neomezené půjčování DVD bez poplatků za opožděné vrácení. O několik let později se předplatné stalo základem pro pozdější přechod Netflixu na streaming.
Zlom v předplatném tedy nastal s nástupem digitálního věku. V roce 2013, kdy společnost Adobe pod vedením svého šéfa Shantanua Narayena učinila riskantní krok. Narayen tehdy oznámil, že Adobe končí s prodejem licencí v krabicích a přechází výhradně na měsíční paušál. Vyvolalo to bouři odporu a petici s desítkami tisíc podpisů. Narayen však zůstal neoblomný a historie mu dala za pravdu.
Firma dokázala, že predikovatelný tok příjmů od milionů uživatelů je pro byznys mnohem cennější než jednorázový velký prodej. Hodnota akcií Adobe od té doby vzrostla o stovky procent (byť v posledních dvou letech podstatně klesá).
Úspěch digitálních předplatných, v němž CEO společnosti Microsoft Satya Nadella transformoval klasické Office na cloudové Microsoft 365, se jako virus rozšířil i do světa hardwaru. Automobilky jako BMW či Mercedes-Benz se pokusily aplikovat tentýž model na funkce, které už řidič v autě fyzicky má. Třeba na vyhřívání sedadel nebo výkon motoru. Narazily však na odpor. Spotřebitelé, zejména v Evropě, dali jasně najevo, že existuje nepřekročitelná mez. Zatímco software je o vylepšování věcí v čase, hardware je o jejich vlastnictví.
„Když se snažíte přenést logiku předplatného na hardware, který už zákazník koupil, vytváříte hodnotu nikoliv tím, že mu něco přidáváte, ale tím, že mu uměle omezujete to, co už má,“ uvedl v této souvislosti technologický analytik Benedict Evans. Dá se čekat, že střet mezi nekonečnou hladovostí firem po pravidelném výnosu a přirozenou potřebou vlastnit to, za co jsme zaplatili, bude určujícím tématem zbytku této dekády.
V českém prostředí má ekonomika předplatného jistá specifika. Alza.cz se svým programem AlzaPlus+ nebo Rohlík.cz s Rohlík Premium dokázaly vytvořit modely, které zákazníci vnímají jako výhodné. Neplatí si zde za obsah, ale za odstranění nepohody ve svých životech, tedy za dopravu zdarma a rychlost vyřízení.
Analýzy spotřebního chování od Deloitte naznačují, že český zákazník je ochoten platit předplatné pouze v případě, že vidí jasnou a okamžitou úsporu času nebo peněz. Na rozdíl od amerického trhu, kde hraje velkou roli prestiž a přístup k exkluzivnímu obsahu, je v Česku a střední Evropě hlavním motorem adopce logistický komfort. Neznamená to však, že by tuzemští spotřebitelé nepředpláceli streamovací služby. Jen je jejich adopce pomalejší než v USA či západní Evropě.
Energie na předplatné
Model předplatného se stále více propojuje s nástupem autonomních AI agentů, kteří dokážou spravovat digitální služby a optimalizovat je v reálném čase. Díky těmto technologiím se předplatné může dynamicky upravovat podle chování uživatelů. Systémy by mohly například pozastavit služby v době, kdy nejsou využívány, a znovu je aktivovat, jakmile se objeví relevantní obsah. Třeba nový oblíbený seriál.
Se zaváděním AI se mění i cenová logika. Místo tradičních měsíčních plateb se objevují modely pay‑per-value, které účtují zákazníkům za skutečnou hodnotu služby nebo dosažené výsledky. Hybridní modely kombinující fixní poplatek s platbou podle využití či efektivity se již testují v byznysových aplikacích.
Generativní AI také dramaticky ovlivňuje tvorbu digitálního obsahu. Díky ní mohou být texty, hudba či software vytvářeny rychleji a levněji, což ohrožuje tradiční modely předplatného založené na množství obsahu. Vzniká tak prostor pro služby, které kurátorsky vybírají obsah a filtrují digitální šum, čímž se hodnota přesouvá od samotného přístupu k datům k přístupu ke kvalitě a interpretaci.
Dalšími obory, které se na tento model masivně chystají, jsou zdravotnictví a energetika. V Evropě začínají vznikat modely zdravotního předplatného, které jdou nad rámec veřejného pojištění. Lidé si platí za kontinuální monitoring svých životních funkcí pomocí senzorů a za personalizovanou preventivní péči řízenou AI.
V evropské energetice se rozjíždí pilotní program fixního měsíčního předplatného na tepelná čerpadla, který umožní zákazníkům platit za tepelný komfort a provoz zařízení, aniž by museli vlastnit drahé instalace za statisíce korun.
Večer Jan uléhá do postele ve vyhřátém pokoji a jeho chytrý prsten jemně zavibruje. Aplikace mu pogratuluje k „úspěšnému dni“ a připomene, že pokud chce ráno vidět hloubkovou analýzu svého spánku, musí potvrdit souhlas s novými podmínkami zpracování biometrických dat. Samozřejmě v rámci dražšího balíčku. Automaticky klikne na tlačítko souhlasu. Až potom ho napadne zvláštní myšlenka: má pod kontrolou svá předplatná on, nebo mají předplatná pod kontrolou jeho?
