Lesy ČR hledají nového šéfa, kandidáti se můžou hlásit do 24. ledna

Uchazeči o místo generálního ředitele státního podniku Lesy České republiky mají podat přihlášky do výběrového řízení do soboty 24. ledna.
Vyplývá to z podmínek řízení, které dnes odpoledne vypsalo ministerstvo zemědělství. Tendr úřad vypsal poté, co ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) ve středu dopoledne odvolal z funkce generálního ředitele podniku Dalibora Šafaříka. Dočasným řízením podniku pověřil výrobně-technického ředitele Libora Strakoše.
Lesy ČR sídlí v Hradci Králové a spravují téměř polovinu lesů v Česku.
Ministerstvo uvedlo, že jméno nového generálního ředitele by mohlo být známé přibližně za měsíc. S nástupem nového ředitele úřad počítá podle dohody.
„Chci, aby podnik řídil manažer, který bude schopen lépe naplňovat státní surovinovou politiku pro dřevo. A to včetně dodávek dřeva na tuzemský trh za stabilních, a se zbytkem Evropy srovnatelných podmínek,“ uvedl dopoledne ministr.
Uchazeči o místo generálního ředitele Lesů mají vedle životopisu a dalších dokladů s přihláškou podat i koncepci řízení instituce v rozsahu pěti stran. V koncepci by měli definovat vizi organizačního a odborného řízení podniku se zaměřením na tvorbu zisku, transparentní hospodaření, obchodní politiku s důrazem na ochranu lesa, podporu tuzemského zpracování dříví, rozvoj lesních ekosystémů a ochranu vody.
S žádostí mají zájemci také podat motivační dopis. Uchazeč musí mít vysokoškolské vzdělání lesnického či ekonomického zaměření. V lesnickém oboru by měl působit nejméně pět let a měl by mít alespoň tříletou manažerskou zkušenost ve vrcholové řídící pozici. Ministerstvo si také vyhradilo právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů.
Šafaříkovo odvolání Šebestyán zdůvodnil tím, že se Lesy ČR za Šafaříkova vedení podílely na zvyšování cen dřeva. Šafařík sdělil, že rozhodnutí ministra respektuje. Uvedl, že jeho cílem byl stabilní a funkční podnik i komplex lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu. Dodal, že výsledky jeho působení v čele podniku by se měly hodnotit s odstupem a komplexně.
Ředitelem Lesů ČR byl Šafařík od listopadu 2022, jmenoval ho tehdejší ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) z vlády Petra Fialy (ODS).
Státní podnik Lesy ČR loni za tři čtvrtletí zvýšil meziročně hrubý zisk o 13 procent na 4,36 miliardy korun. Pozitivní vliv měly vyšší tržby za dřevo, jehož těžbu podnik zvýšil o pět procent na 6,2 milionu metrů krychlových. Loni Lesy ČR odvedly do státního rozpočtu 5,515 miliardy korun.
