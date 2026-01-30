Hypotéky ženou dluhy domácností nahoru, ukazují data ČNB

Dluhy domácností v Česku u bank loni v prosinci meziměsíčně stouply asi o 17,7 miliardy na 2,583 bilionu korun. Objem úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům vzrostl o 2,6 miliardy na přibližně 1,494 bilionu korun. Vyplývá to z předběžných údajů, které v pátek zveřejnila Česká národní banka. V meziročním srovnání se u domácností dluhy zvýšily o 201 miliard a u firem zhruba o 62 miliard korun.
Dluhy domácností u bank trvale rostou od února 2016. Výjimkou byl duben 2022, kdy se meziměsíčně snížily, což byl ale podle České národní banky důsledek odebrání bankovní licence české pobočce ruské Sberbank.
Naprostou většinu dluhů domácností dlouhodobě představují úvěry na bydlení, tvoří 77 procent objemu dluhů domácností. V prosinci se jejich objem podle komentáře České národní banky meziměsíčně zvýšil o 0,7 procenta na 1,986 bilionu korun.
Objem dluhů firem na rozdíl od domácností kolísá. V závěru roku 2024 se dluhy nefinančních podniků snížily, poté loni od ledna do června rostly a následně střídavě klesaly a rostly.
Nejvýznamnější podíl u dluhů firem mají dlouhodobé úvěry, které koncem loňského roku tvořily 55 procent celkového objemu úvěrů nefinančních podniků. V prosinci podle České národní banky narostly dlouhodobé úvěry firem o 21 miliard na 827 miliard korun. Růst zaznamenaly také střednědobé úvěry, které se zvýšily o čtyři miliardy na 364 miliardy Kč, zatímco krátkodobé úvěry klesly o 22 miliard na 300 miliard Kč, uvedla centrální banka.
Česká národní banka zveřejňuje bankovní statistiku každý měsíc. V prosinci byla sestavena ze zdrojových dat 43 aktivně působících bank a poboček zahraničních bank, bez České národní banky.
ŽIVĚZelenskyj: Když Rusko zastaví údery, Ukrajina odpoví stejně
Pokud Rusko zastaví útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, Ukrajina přestane útočit na ruské energetické cíle, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na nabídku jednání v Moskvě reagoval pozváním ruského prezidenta Vladimira Putina do Kyjeva. Dodal, že datum či místo dalšího kola rozhovorů o americkém mírovém plánu se ještě mohou změnit.
Strach v Crans Montaně: ošklivé pády včetně Vonnové, Ledeckou na trať nepustili
Poslední sjezd SP žen před olympiádou byl v Crans Montaně po pádu tří lyžařek včetně Lindsey Vonnové zrušen. Ester Ledecká se na trať nedostala.
Epický spektákl v Austrálii. Alcaraz sotva chodil, přesto po 5,5 hodinách vydřel finále
První hráč světa Španěl Carlos Alcaraz postoupil poprvé do finále tenisového Australian Open. Třetího nasazeného Němce Alexandera Zvereva porazil po pěti hodinách a 27 minutách 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5.
Ukrajinci stále mrznou. S opravami elektráren už pomáhají i potápěči
Po ruských útocích na energetickou infrastrukturu a kvůli krutým mrazům nemají ukrajinské domácnosti stále přístup k vytápění či elektřině. Když nefunguje elektřina, tak navíc často neteče ani pitná voda. Dodávky se díky extrémnímu vytížení pracovníků postupně daří opět obnovovat, energetická soustava má ale stále problémy a útoky pokračují.
ŽIVĚČesko je na cestě ke snazší výměně státních úředníků. Opozice neuspěla s vetem zákona
Sněmovna po téměř osmi hodinách jednání podpořila v úvodním kole nahrazení služebního zákona novou normou, kterou chce vládní koalice usnadnit výměnu státních úředníků. Opozici, podle níž nová pravidla povedou k politizaci státní správy, se dnes podle očekávání nepovedlo prosadit ani zamítnutí předlohy.