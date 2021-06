Kam všichni zmizeli? Ve službách i ve výrobě chybí lidi, průzkumy vysvětlují proč

Poptávka po zaměstnancích v Česku je opět na rekordní úrovni, paradoxně i v době ekonomického otřesu způsobeného pandemií. Skoro dvě třetiny firem marně hledají pracovníky, které už nutně potřebují. Nejvíce chybí lidé v logistice a ve výrobě. Podle společnosti Manpower je situace nejhorší za posledních dvanáct let a bude se dál zhoršovat.

V průzkumu jedné z největších personálních společností ManpowerGroup uvedlo 65 procent českých zaměstnavatelů, že mají potíže s náborem nových lidí. Pouze 25 procent jich hlásí, že s obsazením volných pracovních pozic problémy nemají, a 10 procent firem ještě neví.

"Jedná se o největší podíl od roku 2009, kdy ManpowerGroup začala měřit nedostatek lidí s potřebným profilem u zaměstnavatelů. Nejvíce se s nedostatkem talentů potýkají středně velcí zaměstnavatelé s 50 až 250 zaměstnanci," uvedla šéfka společnosti Jaroslava Rezlerová.

Lidé chybí hlavně v logistice a dopravě a pak ve výrobě. Na trhu je nedostatek lidí s technickým vzděláním všech úrovní. Mezi nejhůře obsaditelnými pozicemi jsou jak vysoce kvalifikovaní inženýři, IT specialisté a lékaři, tak i certifikovaní specialisté, jako svářeči, technici, mechanici, řidiči nebo účetní.

Podle Jaroslavy Rezlerové se bude v budoucnu stále méně vyžadovat ukončené vysokoškolské vzdělání a důraz se bude přesouvat na specifickou kvalifikaci a certifikaci. "V digitální době si zaměstnání nebude vždy žádat vysokoškolský titul, ale bude výrazně záviset na neustálém rozvoji dovedností. I nejtradičnější pracovní pozice se mění spolu s novými technologiemi," doplnila Rezlerová.

Stávajícím trendem na trhu práce je rostoucí nedostatek vhodných pracovníků i na nekvalifikovaná pracovní místa, jako jsou například montážní dělníci, skladníci nebo opět po pandemii personál v ubytování a stravování.

"Nedostatek lidí snižuje schopnost firem vyhovět zákazníkům, musí prodlužovat dodací lhůty svého zboží a služeb a zároveň se snižuje jejich produktivita a konkurenceschopnost," říká Jaroslava Rezlerová.

Počty zaměstnanců budou klesat, vláda to musí řešit

Kde volní pracovníci jsou? "Všichni jsou v práci. A ti, kteří jsou bez práce, už pracovat nebudou. To bylo i před pandemii, teď je situace horší proto, že chybí na trhu cizinci, kteří pracovali ve výrobě a také hodně v gastronomii," uvedla Rezlerová.

Ačkoliv má nyní v Česku pracovní povolení 635 tisíc cizinců, chybí ti, kteří pracovali na turistická víza. "Limity v povolenkách komplikují zaměstnavatelům život. Vláda to bude muset řešit, protože dlouhodobě bude počet českých zaměstnanců klesat, tedy trend v nedostatku uchazečů o práci bude pokračovat," dodala personalistka.

Doporučuje firmám zaměřit se na udržení zaměstnanců, a to nejenom kvůli těžkému hledání náhrady, ale i z finančních důvodů. Nábor nového zaměstnance je totiž o 25 procent nákladnější než udržení si stávajících pracovníků.

Nedostatek lidí potvrzuje také Jacek Kowalak z personální společnosti Randstad. "S uvolňováním restrikcí se poptávka po pracovní síle zvyšuje především v oboru gastronomie, ale lidé chybí. V minulosti nedostatek pracovníků vždy kompenzovali cizinci přijíždějící do Česka za prací. Letos v létě se na ně ale zaměstnavatelé kvůli komplikacím s karanténou, covid testy a obecně omezeními spojenými s cestováním spoléhat nemohou. Brigádníci tak budou zcela jistě chybět a zaměstnavatele čeká hodně starostí s obsazováním volných pozic," říká Kowalak.

Počty volných pracovních míst podle něj během letních měsíců porostou, letos navíc nejen v obvyklých oborech, ale také v oblasti služeb, které byly dosud postiženy vládními opatřeními.

Lidé chtějí uklízet a hlídat

Covidová opatření výrazně modifikovala strukturu nabídky míst i zájemců o ně - především utlumení služeb uvolnilo na trh řadu lidí s praxí.

"Nejvíce nabídek práce máme v oblasti výroby, zejména strojírenství. Jde o pozice jako dělník, operátor výroby nebo montážník. Další v pořadí je co do počtu retail (maloobchod - pozn. red.), zde je poptávka zejména po prodavačích a pokladních. Mezi nejčastěji nabízené pozice patří také skladník. Větší zájem o nové síly zaznamenáváme ve zdravotnictví a sociálních službách a také v IT, kde je motorem masivní digitalizace," uvedl Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

Zatímco výrobním podnikům se nedaří místa obsazovat, jinde mají lidé zájem i o práci, kterou před pandemií převážně obsazovali zahraniční pracovníci. Jde například o úklid, ostrahu a stavebnictví.

"V posledním roce se zvýšil zájem o nabízená místa, zejména pozice v ostraze nebo v úklidových službách. Nejvíce volných pozic máme aktuálně v oblasti ostrahy, kde se nám nyní hlásí dvakrát až třikrát více zájemců než před covidem. Změnilo se i spektrum uchazečů, například v oblasti úklidových služeb, kam se dříve hlásilo minimum lidí s českou národností, dnes tvoří polovinu ze všech zájemců," uvádí Radoslav Kavulič, HR ředitel společnosti SSI Group.

Podle serveru Profesia.cz práci aktuálně nejčastěji hledají lidé se středoškolským vzděláním. Největší podíl je středoškoláků s maturitou, dále těch bez maturity, následují zájemci se základním vzděláním.

Z pohledu regionů je nejvíce zájemců o práci z Prahy, dále z Moravskoslezského a Jihomoravského kraje, následuje kraj Středočeský. Nejde ale o to, že zde by bylo nejvíce lidí bez práce, ve jmenovaných krajích je větší nabídka volných míst. Z pohledu nezaměstnanosti jsou na tom nejhůře kraje Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský.