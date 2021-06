U všech pozic povinně i částečné úvazky. První velká firma sází na flexibilní práci

Mobilní operátor Vodafone zkusí vyjít vstříc matkám či studentům. Nově bude u všech inzerovaných pracovních míst nabízet možnost zkráceného pracovního úvazku. Flexibilní pracovní doba se bude týkat všech inzerovaných pracovních míst, od prodejců v obchodech až po pozice v nejvyšším vedení. Loni mělo v Česku částečný úvazek jen 5,7 procenta zaměstnanců, což je jedno z nejnižších čísel v EU.

Podle mobilního operátora Vodafone znamená nová úprava dostupnější místa například pro matky a studenty, ale také pro zdravotně znevýhodněné osoby nebo vysoce specializované odborníky, kteří nechtějí nebo nemohou pracovat pro firmu pět dní v týdnu.

"Flexibilní práce a práce na částečný úvazek přináší zaměstnancům, zaměstnavatelům a celé společnosti mnoho výhod, a to včetně navýšení počtu pracovních míst a také příležitostí pro lidi, kteří by jinak třeba vůbec pracovat nemohli," komentoval to viceprezident pro lidské zdroje Vodafonu Czech Republic Carl Clarke.

Clarke doplnil, že například podle výzkumu britské vlády a pracovního portálu Indeed lákají inzeráty, které obsahují možnost flexibilního úvazku, o 30 procent uchazečů více než místa, která takovou variantu nenabízí. "Podle stejného zdroje je přitom u žen dvakrát větší pravděpodobnost, že budou pracovat na částečné úvazky, často kvůli péči o děti," dodal Clarke.

Podle evropského statistického úřadu Eurostat pracovalo loni v Česku na zkrácený úvazek 5,7 procenta zaměstnanců. Jde o jeden z nejnižších podílů ze zemí EU, kde mělo tento typ úvazku v průměru 18,2 procenta osob. Například v sousedním Německu šlo o 27,9 procenta a v Nizozemsku o více než polovinu. Podobně jako Česko dopadlo Polsko nebo Rumunsko (oba státy 5,9 procenta).

"Co se týká obecně flexibility práce a pracovního trhu, tak je ve srovnání se zeměmi EU výrazně nižší," potvrzuje pro on-line deník Aktuálně.cz Pavel Šterna, ředitel programů platformy Byznys pro společnost, která usiluje o rovné příležitosti na pracovním trhu i diverzitu ve firmách.

Podle Šterny je navíc flexibilita práce mylně interpretována jen do pracovních úvazků (jejich zkrácení nebo sdílení), její součástí by přitom měly být i podpůrné volnočasové a finanční benefity.

K většímu zastoupení částečných úvazků v tuzemsku má pomoci také takzvaná strategie rovnosti žen a mužů do roku 2030. Dokument z dílny vládního Odboru rovnosti žen a mužů, který v březnu schválil kabinet, obsahuje mimo jiné opatření na podporu vyrovnaného zastoupení obou pohlaví v politice. Chce přispět také ke snížení rozdílu ve výdělcích nebo naopak rozšíření školek či právě částečných úvazků.

Česko dlouhodobě sklízí kritiku mezinárodních a evropských institucí i domácích organizací za malý podíl žen na rozhodování, velký rozdíl v odměňování mužů a žen, nízkou zaměstnanost matek malých dětí či nedostatek školek. V žebříčcích rovnosti se republika propadá. V indexu rovnosti Světového ekonomického fóra (WEF) skončila ČR 78. ze 153 států.

Další benefity

Vodafone má v Česku 2500 zaměstnanců a i ti mají už nyní možnost pracovat na zkrácený úvazek, ale až po dohodě se svým manažerem. V současnosti jich částečný úvazek využívá zhruba sedm procent.

Flexibilní úvazky nabízí například i ve společnosti O2, avšak pouze pokud to dovolí charakter práce a podmínky v týmu. Podle mluvčí Kateřiny Mikšovské se tak firma prodloužením nebo naopak zkrácením úvazku snaží přizpůsobit aktuální životní situaci daného pracovníka. "Toto kvitují zejména kolegyně a kolegové, kteří se vrací z rodičovské dovolené, nebo ti, kteří dokončují studium," sdělila Mikšovská.

Snáz zvládat pracovní život s tím rodinným se zaměstnancům v Česku snaží umožnit také třeba společnost Lidl. "Kvůli lepšímu skloubení rodinného a pracovního života kolegyním a kolegům již nyní nabízíme pětatřiceti-, třiceti-, ale i pětadvacetihodinové zkrácené úvazky," řekl mluvčí Tomáš Myler.

Nové pracovní benefity, jež mají ulevit zejména lidem, kteří se chystají založit rodinu nebo ji už mají, pak nedávno oznámilo také konkurenční Tesco. Firma bude například nově dorovnávat peněžitou pomoc po celou dobu mateřské dovolené do 100 procent předchozí mzdy. Benefit se vztahuje také na adopci. V případě, že rodičům při adopci staršího dítěte už nevzniká nárok na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, nová pravidla nabídnou osm týdnů placeného volna.

Společnost více podpoří také lidi, kteří se vracejí zpět do zaměstnání po dlouhodobé pracovní neschopnosti způsobené závažným onemocněním či úrazem. Benefity vstoupí v platnost v průběhu léta.