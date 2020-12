Česko bude moci z evropských dotací čerpat až 960 miliard Kč, uvedla Dostálová

Česko bude moci v příštím programovém období 2021 až 2027 čerpat z evropských dotací zhruba 960 miliard korun. Proti původnímu návrhu z roku 2018 je to asi o 450 miliard korun více. Na on-line konferenci to v úterý uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). V současném období může Česko čerpat asi 620 miliard korun.

Dostálová připomněla, že kvůli současné koronavirové krizi připravila EU některé dodatečné zdroje. Například z fondu pro podporu oživení a odolnosti Česko získá navíc 170 miliard korun, ve fondu soudržnosti to bude asi 40 miliard korun.

"Také se nám podařilo vyjednat nový fond pro spravedlivou transformaci pro Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj. V něm je 42 miliard korun. Dále máme k dispozici modernizační fond, kde je zhruba 130 miliard korun. V roce 2018 jsme si říkali, že budeme muset vážit každou korunu. Teď jsme na opačné straně. Budeme muset mít dostatek projektů," doplnila Dostálová.

Jak dále uvedla, podobně jako současné programové období i to příští začne se zpožděním, když stále není schválená legislativa. "Na druhou stranu máme prostor na to, projekty dobře připravit. Pokud se to podaří spustit na podzim 2021, tak už v těch prvních výzvách bychom mohli mít připraveno dostatečné množství projektů," dodala Dostálová.

Podle dřívějších informací se v příštím programovém období změní současné pravidlo N+3 na N+2. To znamená, že dotace přidělené v daném roce musí stát vyčerpat nejpozději do dvou let, a ne do tří jako nyní.

Evropská komise už dříve uvedla, že se v příštím programovém období zvýší podíl národního spolufinancování. V současné době je to 15 procent, zvýší se na dvojnásobek. A pro Středočeský, Plzeňský, Jihočeský a Jihomoravský kraj a také Vysočinu to bude 45 procent. "Chtěli jsme mít jen dvě kategorie regionů - více a méně rozvinuté, přičemž do těch více rozvinutých by spadala jenom Praha, jako je tomu doposud. Bohužel, Senát přehlasoval rozhodnutí vlády a pět krajů zařadil do kategorie takzvaných přechodových regionů. A tam je míra spolufinancování vyšší," uvedla již dříve Dostálová.

Letos Evropská komise ke konci září Česku proplatila 48,8 procenta dotací určených na programové období 2014 až 2020. Jde o 304,8 miliardy korun z celkově přidělených 624 miliard korun. Smluvně zajištěno má Česko 570 miliard korun, tedy 91 procent. Podle analytiků se čerpání proti minulému programovému období zlepšilo a Česko by tentokrát nemuselo nic vracet, rychlost čerpání má však negativní vliv na kvalitu projektů.