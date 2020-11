Evropská komise potvrzuje Babišův střet zájmů. Ten jej odmítá, Agrofert prý neovládá

Závěry auditu Evropské komise týkající se českého premiéra Andreje Babiše potvrzují jeho střet zájmů. Český překlad konečné verze zprávy ohledně dotací ze strukturálních fondů pro holding Agrofert by Brusel měl zaslat do Česka v lednu. Podle několika europoslanců to členům výboru Evropského parlamentu sdělili v pondělí zástupci komise.

Zprávy o tom, že auditoři i po komunikaci komise s českými úřady trvají na předběžných závěrech o střetu zájmů, se již dříve v médiích objevily. Babiš jakýkoli konflikt zájmů popírá a ministerstvo pro místní rozvoj se komisi dlouhodobě snaží přesvědčit o tom, že problémy vyřešil převedením Agrofertu do svěřenských fondů. Premiér Babiš na dotaz ČTK k závěrům auditu Evropské komise uvedl, že střet zájmů nemá a mít nemůže. Agrofert neovládá a neřídí, uvedl. "Ohledně stanoviska EK se budete muset obrátit na ministerstvo pro místní rozvoj. Já žádné stanovisko EK neobdržel a ani neznám jeho obsah. Se mnou za celou dobu nikdo nejednal! Co se týká akcií Agrofertu, tak ty jsem převedl v důsledku Lex Babiš v únoru 2017 do svěřenských fondů a od té doby s nimi nedisponuji, Agrofert neovládám ani neřídím. Proto dlouhodobě a opakovaně tvrdím, že střet zájmů nemám a ani mít nemůžu," napsal Babiš. Připravujeme podrobnosti.