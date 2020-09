V dopravě kvůli koronaviru opět ubývají cestující, ve vlacích už dokonce o čtvrtinu

Ve vlacích a autobusech začínají v posledních dnech znovu ubývat cestující. Pokles je podle dopravců zatím mírný a nedosahuje úrovně jako na jaře, současný epidemiologický vývoj však může situaci dále zhoršovat. Další propad lze v nejbližších dnech očekávat zejména v mezinárodní dopravě. Ve vlacích nyní jezdí zhruba 75 procent obvyklého počtu cestujících.

"Poptávka se liší dle dnů v týdnu a jednotlivých relací. Zaznamenáváme již mírný pokles vzhledem ke stávajícím opatřením proti šíření koronaviru, zavádění home office a podobně," uvedla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Snížení počtu pasažérů už zaznamenal i Leo Express, podle mluvčího společnosti Emila Sedlaříka ovšem zatím nejde o tak razantní propad jako na jaře. Méně cestujících zejména na cestách do zahraničí eviduje také autobusový dopravce FlixBus.

Propad poptávky je tak zatím pozvolný a mírný. Například podle informací RegioJetu v současné době stále fungují klasické víkendové špičky v provozu. Dopravce tak během předchozího víkendu nasazoval až desetivozové soupravy. "Nicméně další vývoj bude záležet na vývoji pandemie v následujících dnech a týdnech," uvedl mluvčí Aleš Ondrůj.

Připustil, že komplikace mohou vzniknout zejména při cestování na Slovensko, které od pátku zpřísnilo podmínky pro cesty z ČR. Pokračování nepříznivého epidemiololgického vývoje pak může ovlivnit i cestování ve vnitrostátní dopravě.

Provoz na tuzemských tratích ovšem dopravci oproti jaru zatím neomezují. To však neplatí pro cesty do zahraničí, především pak do zemí, které omezují cesty z Česka. České dráhy jednají o případném omezení některých dálkových vlaků na Slovensko. FlixBus už přerušil spoje do Maďarska a v tomto týdnu i do Švýcarska, další mohou následovat. Ostatní dopravci zatím o omezování spojů neuvažují.

Během jarní krize klesly počty cestujících až o 90 procent. Dopravci proto zrušili desítky spojů, do normálu se provoz vrátil až během června. Dopravní společnosti však kvůli tomu zaznamenaly obří ztráty v tržbách. České dráhy v pololetí hospodařily se ztrátou 1,98 miliardy korun, stamilionové škody z krize hlásili i ostatní dopravci.