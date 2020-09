Řidič autobusu odmítl vyjet se sloganem SPD. Nehodlám plivat po svých dětech, říká

Na autobusech brněnského dopravního podniku se dnes ráno objevil předvolební slogan "Zdravé školství bez inkluze" spolu s obličejem předsedy SPD Tomia Okamury a kandidáta SPD do Senátu Tomáš Andrleho. Když slogan spatřil řidič autobusu Josef Prokeš, odmítl s takovým autobusem vyjet. Hluboce se ho dotkl. Sám má totiž dvě děti a jeho dcera díky inkluzi úspěšně studuje na běžné základní škole.

Prokeš považuje slogan za hrubě urážející školáky v inkluzi, včetně jeho vlastních dětí. "Mám děti dvě, obě s poruchou autistického spektra. Jedno vysokofunkční, integrované ve škole díky inkluzi, druhé nízkofunkční ve speciální škole," uvedl řidič. Slogan podle něj naznačuje, že jsou děti v inkluzi nemocí českého školství, které je kvůli nim nezdravé.

Podle Prokeše by na billboardu mohlo klidně stát "Za zdravou společnost bez Židů" a vyšlo by to nastejno. Proto se rozhodl dopravnímu podniku napsat, že s takovým autobusem nevyjede. Jako řidič autobusu se přitom živí téměř šestnáct let. "Nehodlám se spolupodílet, poplivat a urážet děti v inkluzi, zvláště svojí vlastní dceru," dodal. Chvilku to vypadalo, že pro něj odpor skončí nešťastně. Z dopravního podniku totiž dostal zprávu, že jeho odmítnutí řídit "bude hodnocené jako neoprávněná neomluvená absence."

Prokeš tvrdí, že v tu chvíli zvažoval výpověď. Nakonec se ale přeci s autobusem na cestu vydal. Jen však proto, že se s ním brněnský dopravní podnik dohodl, že mu přidělí autobus bez této předvolební reklamy.

Sundat ale slogan ze svých vozů odmítl. SPD si podle mluvčí podniku Hany Tomaštíkové řádně pronajala reklamní plochy, které firma nabízí. "Za obsah reklamy odpovídá nájemce reklamní plochy a dopravní podnik není oprávněn obsah reklamy jakkoliv měnit," dodala mluvčí.

Mezitím ale kampaň SPD na veřejných dopravních prostředcích popudila řadu lidí na sociálních sítích. Prokešův příspěvek si sdílejí stovky lidí. "Moje žena pracuje jako asistentka právě s takovými dětmi a je stejně jako já celou situací rozhořčena," napsal Martin Preněk. Postupně se přidali i rodiče dalších dětí, které díky inkluzi získaly místo v běžných školách.

"Jsem maminkou dítěte, které je na spektru. O to víc si vážím vašeho postoje a moc vám děkuji, že se za svoje názory a naše děti nebojíte otevřeně postavit," dodala Markéta Matoušková.

Je to opačně, tvrdí kandidát SPD do senátu

Naproti tomu kandidát SPD do senátu Tomáš Andrle, jehož obličej je vedle sloganu vyobrazen, prý vůbec nechápe, co řidiče tolik popudilo. "Jestliže má dítě, které nemá tak vážnou vadu a začlenilo se úspěšně do výchovně vzdělávacího procesu, tak prostě nevidím důvod, proč by ho měl slogan urážet. Ať je rád," uvedl Andrle pro Aktuálně.cz.

Podle něj slogan "Zdravé školství bez inkluze" neznamená, že by do běžných škol neměly chodit žádné handicapované děti. Jen by jich mělo být mnohem méně. Zde je potřeba dodat, že Andrle je ředitelem Střední školy Gemini v Brně pro převážně tělesně postižené děti.

Počítá se ale mezi zaryté odpůrce inkluzivního vzdělávání. "V jedné třídě se vzdělává třicet žáků, jsou tam žáci mimořádně nadaní, žáci handicapovaní, jsou tam migranti a další. Jak se mohou v takové třídě pedagogové individuálně věnovat každému žákovi? To není možné zvládat," říká.

Přesto druhým dechem dodává, že svůj slogan do značné míry myslel opačně, než ho všichni pochopili, a tvrdí, že se naopak snaží handicapovaných žáků zastat a pomoci jim. Jde mu prý o to, že jsou do studia na běžných základních školách nuceny i děti, které tam podle něj nemají být.

"Někteří žáci s handicapem by se rádi vzdělávali na škole speciální, jenže nedostanou doporučení od školského poradenského zařízení. A když nemají tohle doporučení, tak je nemohu vzít do přijímacího řízení. Tím pádem mají uzavřenou cestu, musí studovat na běžné škole, byť by rádi studovali na škole speciální, říká Andrle.

Chce, aby rozhodnutí, do které školy mají děti jít, bylo jen na rodičích a nikoliv na poradenských zařízeních. "Ať se záměrně nelikviduje speciální školství," říká ředitel jedné ze škol, která do oblasti speciálního školství spadá. Inkluzi by podle něj měla nahradit integrace a na základních školách by měly studovat jen děti, které na to podle Andrleho skutečně mají schopnosti.

Nakonec se ale zdá, že za nevhodný považuje Andrleho slogan i brněnský dopravní podnik. Prokeš totiž tvrdí, že mu provozní ředitel podniku Jan Seitl telefonicky přislíbil, že bude jednat o změně pravidel, která by měla do budoucna podobnou reklamu na vozech MHD vyloučit. Seitl na dotaz Aktuálně.cz odpověděl, že to nechce komentovat.