Soukromí dopravci chtějí od roku 2020 jezdit na tratích, kde skončí smlouva s Českými drahami

před 3 hodinami

Podle dopravců jsou jejich nabídky mnohem výhodnější oproti cenám, za které v současnosti jezdí České dráhy.

Praha - Soukromí železniční dopravci Arriva, Leo Express a RegioJet podali nabídky na provoz dálkových linek, které stát dosud objednával výhradně u Českých drah. Stát by podle nich mohl ušetřit stovky milionů korun ze současných nákladů.

Ministerstvo dopravy poskytlo Českým drahám v roce 2016 na provoz dálkových tratí zhruba 4,5 miliardy korun. Další dotace na provoz vlaků poskytuje stát v rámci samostatných smluv a krajům.

Nabídky dopravců jsou zatím na přechodné období do doby, než stát vybere podle harmonogramu schváleného vládou dopravce na dálkové linky ve veřejných soutěžích. "I když se jedná o přechodnou smlouvu, neměl by stát objednávat provoz těchto linek ze setrvačnosti u stále stejného dopravce, pokud někdo jiný nabízí lepší podmínky," uvedl obchodní ředitel Arrivy Jiří Nálevka.

RegioJet, Leo Express a Arriva tak reagovaly na výzvu ministerstva dopravy zveřejněnou před rokem v evropském věstníku veřejných zakázek. Současná desetiletá smlouva mezi ministerstvem dopravy a Českými drahami na provozování dálkových a mezinárodních spojů skončí v prosinci 2019.

Ministerstvo dosud nepředstavilo harmonogram dalšího postupu při objednávce dálkových tratí. Podle dopravců je však nutné, aby ministerstvo zadalo nové linky dopravcům nejpozději do podzimu letošního roku, jinak podle nich hrozí zastavení otevírání železničního trhu, protože soukromí dopravci nebudou mít na rozdíl od Českých drah dostatek času připravit jednotlivé linky.

Podle dopravců jsou jejich nabídky mnohem výhodnější oproti cenám, za které v současnosti jezdí České dráhy. Vyzvali proto ministerstvo, aby urychleně jednalo a rozhodovalo hospodárně. "Nemá logiku, aby si stát kupoval dražší službu, když dostává nabídku ve stejné či lepší kvalitě za nižší cenu," řekl k tomu Nálevka.

Podle mluvčího Leo Expressu Emila Sedlaříka povede větší konkurence na železnici i k významnému zvýšení kvality poskytovaných služeb cestujícím. To podle něj potvrzuje i nepřetržitý růst cestujících na železnici po vstupu komerčních dopravců.

S tím souhlasí i provozní ředitel RegioJetu Jiří Schmidt. Ten poznamenal, že v rozmezí let 2010 až 2016 se zájem o cestování na železnici v Česku zvýšil o 34 procent. "To se nepodařilo žádné jiné zemi v EU za posledních 25 let," dodal Schmidt.

Stát bude vybírat dopravce na všechny tuzemské dálkové linky s výjimkou nejvytíženější trati Praha - Ostrava. Ta je jedinou plně otevřenou tratí bez státní regulace. Po vstupu soukromých dopravců na trať se prudce zvýšil počet cestujících. Zatímco v roce 2010 přepravily vlaky na této trati zhruba 452 tisíc cestujících v jednom směru, v současnosti je to o polovinu více.

Na trati působí všichni tři komerční dopravci. Zatímco RegioJet a Leo Express jezdí z Prahy do Ostravy a dále na východ, Arriva jezdí z Prahy do Olomouce a následně pokračuje na Slovensko. RegioJet působí také na trati Praha - Brno, Leo Express zase zajíždí z Prahy do Starého Města u Uherského Hradiště a Arriva nabízí spěšné vlaky mezi Prahou a Benešovem u Prahy.