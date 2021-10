Piloti berou práci i na železnici, říká šéf svazu. Uzemněných letadel je pořád dost

Žádné velké oživení. Letecká doprava je maximálně na 30 procentech doby před pandemií. Charterovým letům se daří díky dovoleným, to ale v říjnu skončí, podotýká v rozhovoru pro on-line deník Aktuálně.cz prezident Českého sdružení dopravních pilotů ČSA Ladislav Kostolný. Piloty teď sice nabírají některé zahraniční aerolinky, mnozí ale řeší krizi v oboru přechodem do železniční či silniční dopravy.

Potýká se po obnovení letecké dopravy tento obor s nedostatkem personálu, který odešel kvůli covidu do jiných odvětví?

Zatím to hlavně ještě nevypadá, že by byl letový provoz úplně obnovený. Odhaduji, že aktuálně je tak na dvaceti třiceti procentech předcovidové doby.

Navíc je to strašně různé. Jsou společnosti, které provozují charterové lety a lidé teď mají zájem o dovolené, takže tam se objem letů trochu zvýšil, čili je potřeba i letecký personál. To ale v říjnu skončí a pravidelná doprava se ještě úplně neobnovila. Oproti stavu před pandemií je odhadem tak na deseti procentech. Stále platí při létání plno omezení a lidé si letenky na pravidelné lety zatím nekupují.

A až se tedy letový provoz jednou vrátí aspoň z větší části na úroveň před pandemií, tak nedostatek personálu může být znát? Podobně jako se například teď mluví o odlivu pracovníků z gastronomie také v důsledku pandemie.

Ano, myslím si, že to nastane, ale to až se letový provoz vrátí úplně do doby před pandemií. A to nevíme, kdy bude - jestli za rok, za dva nebo za tři. Předpoklady jsou, že za rok bude provoz maximálně na čtyřiceti nebo padesáti procentech, ale s jistotou to neví nikdo.

A do jakých odvětví piloti v Česku nejčastěji během pandemie odcházeli - i když třeba jen přechodně?

Většinou to byla odvětví spojená s dopravou, tedy silniční, železniční doprava a tak dále. Ale bylo to různé. Někdo sháněl třeba jen nějakou brigádu. Je to ale složitá situace, protože pro zaměstnavatele je těžké zaměstnat člověka z úplně jiného oboru. Navíc když ví, že pokud se letecká doprava oživí a o lidi bude opět zájem, tak mu tam ten člověk nevydrží.

Psalo se také o tom, že česká armáda využila situace a začala nabírat i letce z civilu. Máte informaci o tom, kolik pilotů takto k české armádě "sběhlo"?

Já osobně jsem zaslechl o jednom dvou lidech, o více ne. Myslím, že se ten celkový počet dá možná spočítat na prstech jedné ruky. Armáda si k sobě příliš lidí kvalifikovaných z civilu nepustí. Myslím si, že si lidi radši vycvičí sama. Zájem je.

Představují piloti, kteří v covidu létali méně, riziko? Je například potřeba, aby znovu absolvovali nějaký výcvik a dovednosti si připomněli?

Úřad civilního letectví přímo udává, kolik letů minimálně musí mít pilot absolvovaných. Když má pak nějakou přestávku, třeba delší než tři měsíce, tak jsou tam různé způsoby obnovení kvalifikace. Po delší přestávce zkrátka musí absolvovat více výcvikových letů a třeba také musí absolvovat více letů s instruktorem a tak dále, aby mohl létat zase kvalifikovaně bez nějakých omezení.

Většina pilotů si svoji kvalifikaci udržuje. Jednou za rok je povinné přezkoušení na simulátoru, a co já vím, tak i ti, kteří aktuálně nelétají, si přezkoušení dělají, aby pak byli k dispozici, kdyby se situace s leteckým průmyslem zlepšila.

Letový provoz za covidu v číslech Koronavirus podle analytiků vrátil globální letecký průmysl na úroveň roku 1999 .

. Podle Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA) aerolinky loni přepravily na pravidelných linkách 1,8 miliardy pasažérů , což je o 60,2 procenta méně než v roce 2019.

, což je o méně než v roce 2019. Tržby z přepravy cestujících se loni globálně propadly o 69 procent na 189 miliard dolarů (čtyři biliony Kč).

Pražské letiště přepravilo v roce 2020 ve srovnání s předloňským rokem o 79 procent pasažérů méně . Celkem jich odbavilo 3,66 milionu , což je nejméně za 25 let .

. Celkem jich odbavilo , což je nejméně . Šéf letiště Jiří Pos odhaduje, že by se pražské letiště mohlo dostat na předkrizovou úroveň kolem roku 2025 či 2026 .

. Loni v Česku zaniklo nebo se ocitlo v bezprostředním ohrožení 41 700 pracovních míst v letecké dopravě a navazujících odvětvích.

A přezkoušení si hradí z vlastní kapsy?

Ano, většinou sami. Přezkoušení by si ale mohli udělat až ve chvíli, kdy by ty aerolinky o ně měly zájem, a přezkoušení tedy absolvovat až na základě toho zájmu. Ale to je individuální. Někdo si to přezkoušení dělá každý rok a někdo čeká, až ho vyzve třeba bývalý zaměstnavatel, a až potom na přezkoušení jde.

Nabídky teď pilotům chodí také ze zahraničí. Aerolinky v zahraničí v současné době nabírají lidi zpátky, ale plno lidí je stále mimo službu.

Dá se očekávat, že piloti budou mít méně výhodné například platové podmínky - minimálně dokud se letecká doprava plně nevzpamatuje?

Já nedokážu říct, jaké budou zaměstnavatelé dávat podmínky. Je to ale zkrátka princip nabídky a poptávky. Když je velká poptávka o práci, ale zaměstnavatelé tu práci nemají, tak samozřejmě nebudou dávat vyšší platy, než byly před dvěma lety, nebo stejné platy jako v roce 2019. Naplněnost letadel není taková, jako byla před dvěma lety, takže výnosy společností nejsou tak vysoké. Těžko tedy tak mohou nabízet stejné finanční ohodnocení jako před pandemií.

Když mluvíte o naplněnosti letadel - je pravda, že se aerolinky v covidu ve velkém zbavovaly letounů, aby ušetřily náklady?

Všechny společnosti na světě se zbavovaly letadel, pokud měly možnost vypovězení smlouvy. Většina firem má letadel přebytek, která teď jen takzvaně sedí na zemi a čekají na to, až provoz zase víc stoupne. Některá letadla šla zpátky do provozu, ale globálně je těch, která stále jen sedí na zemi, pořád dost.

A kdy se tedy dá očekávat, že se letový provoz vrátí do normálu a jestli vůbec někdy?

Myslím si, že až pandemie úplně skončí, tak se provoz vrátí do svých kolejí, v kterých byl před dvěma lety. Lidé budou cestovat.

Ještě donedávna byl například problém dostat se třeba ze Spojených států do Evropy. Letů přes oceán bylo strašně málo. Nyní se situace trochu uvolnila a nějaké lety na této trase už fungují. Lidé v Evropě se ale často potřebují přepravit nějakým menším letadlem do těch hlavních "hubů" (uzlových letišť, pozn. red.) jako Frankfurt, Paříž, Londýn nebo třeba Amsterdam, odkud se do USA létá. Tím pádem by obnovení přesoceánských spojení mohlo pomoci i společnostem, které létají po Evropě, i když do USA ne. Jestliže se tedy zvedne počet dálkových letů (nejen do USA, ale třeba i na východ), tak by mohl vzrůst i počet letů po Evropě.

Nikdo nicméně neví, jestli nepřijdou další omezení, nebo jestli se naopak už vše rozvolní. Státy samotné zavádí různá omezení v podobě testů, karantény a tak dále. Podmínky se stále mění a podle situace kolem koronaviru se bude měnit i situace v letecké dopravě.

Video: Nákladní Boeing 737 etiopských aerolinek omylem přistál na nedostavěném letišti v Zambii