Čína prolomila mlčení okolo českých aerolinek. Podíl předá za korunu, má ale podmínky

Zatím marně se společnost Smartwings, pod které spadají i ČSA, dožaduje miliardové státní pomoci kvůli dopadům koronaviru. Ředitel Roman Vik ale tvrdí, že by ji stát měl ještě zvážit, pokud se chce vyhnout stovkám lidí bez práce. Necelý poloviční podíl v dopravci drží Čína, která se zatím o investici příliš nezajímala. Nyní je však podle Vika ochotná přenechat svůj podíl Česku za jednu korunu.

Generální ředitel Smartwings Group Roman Vik o problémech a státní pomoci hovořil v DVTV.

O státní pomoci dopravci se hovoří od doby, kdy vypukla koronavirová krize. Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (ANO) nicméně prohlásil, že firma sice patří mezi "strategické dopravce", speciální pomoc i přes dřívější úvahy vlády ale prý stát neplánuje.

Podle generálního ředitele a spolumajitele dopravce Smartwings Romana Vika by ale vláda měla letecké společnosti nabídnout pomocnou ruku. "Nechceme milodar. My jsme o žádnou dotaci nežádali za 22 let trvání Smartwings, vždy jsme státu platili řádně daně. Žádáme o to, aby nám někdo umožnil dostat se ke komerčnímu úvěru," řekl Vik v rozhovoru pro DVTV.

Kritici státních bankovních záruk pro soukromého dopravce však často argumentují údajnou špatnou finanční situací aerolinek už před krizí.

Na valné hromadě Smartwings loni v květnu společnost přiznala, že má problémy s cash flow a je vystavena tlaku financujících bank. Podle Vika se ale situace v průběhu obrátila.

Na konci roku pak mluvčí Vladimíra Dufková pro server Zdopravy.cz uvedla, že kvůli nucenému uzemnění Boeingů 737 MAX přesáhly škody už 1,5 miliardy korun. Vik ovšem v DVTV argumentuje, že navzdory tomu, že se cizí chybou dostali minulý rok do potíží zůstala společnost v plusu. Nepochybuje tedy, že Smartwings je ekonomicky zdravou firmou.

"V současnosti jsme s Boeingem v jednání o navrácení částky, který letecká společnost Smartwings v důsledku uzemnění 737 Maxe utrpěla. Ke konci února letošního roku se jedná o přes sto milionů dolarů," vysvětlil.

Zestátnění aerolinek řeší i ostatní země Evropy navzdory tomu, že pro řadu z nich to představuje obrovskou finanční zátěž. Podle Vika bude Česko oproti ostatním raritou, pokud se veřejnými penězi nezaručí úvěrem. "Nechť se stát rozhodne. Ale na straně jiných společností v Evropě - Norwegian, Air Italia, LOT Airlines - které jsou prokazatelně nezdravé, jejich stát ani neváhal a ty prostředky poskytl, " řekl Vik.

Propouštění zaměstnanců bude pro stát drahé

Spolumajitel Smartwings Jiří Šimáně minulý týden v Hospodářských novinách uvedl, že by jako pomoc potřebovali 1,5 až 2 miliardy korun. Pokud ale nebudou vidět v dohledné době nějaké řešení, tak se ta částka může zvýšit na 2 až 2,5 miliardy korun. Vik tohle stanovisko potvrdil.

Generální ředitel navíc dodal, že navzdory rizikům se státní investice do společnosti vyplatí. Podle něj by to totiž stálo méně peněz oproti tomu, co by následovalo, kdyby Smartwings musel propouštět své zaměstnance.

"Dnes máme zhruba 2500 zaměstnanců. Jenom na mzdách, včetně odvodů, odevzdáváme tři miliardy korun každý rok. Když tito lidé půjdou zítra na úřad práce, tak stát bude rok vyplácet více peněz za průměrnou mzdu zaměstnancům než za zmíněnou záruku," tvrdil Vik v DVTV.

Číňané nabízejí svůj podíl za 1 Kč

Necelý poloviční podíl v dopravci drží čínský státní fond CITIC. Ten v minulosti s ostatními akcionáři nekomunikoval a podle Vika aeroliniím žádnou finanční podporu nenabídl. Nyní však může společnosti může ale pomoct i jinou cestou. Čína je totiž podle Vika nově ochotná Česku předat svůj podíl za symbolickou cenu.

"Oni (CITIC, pozn. red.) si tu situaci uvědomují. Podle posledních vyjádření deklarují, že pokud by stát měl zájem jejich podíl odkoupit, tak je připraven svých 49,9 procenta za jednu korunu předat, pokud by to mělo pomoct odblokování situace," řekl Vik. Podle něj je však jasné, že "Číňané budou mít podmínky", ty však nijak nespecifikoval.

Právě podíl Číny ve Smartwings ztěžuje vyjednávání o pomoci od českého státu, uvedl Šimáně v rozhovoru pro HN. Na druhou stranu by ale podle něj tuzemská vláda neměla v dané situaci řešit akcionářskou strukturu firmy.

Generální ředitel Vik si mimo jiné uvědomuje, že pandemie vrátí nejen éru létání o desítky let nazpátek. Pokud by se situace s koronavirem zdravotně nevyřešila, tak každé podnikání půjde do bankrotu. "Je jedno, jestli je rizikovější vlastnit akcie na těžbu ropy nebo leteckých společností. Hodnota všech akcií půjde dolů," uvedl Vik.