Chystáte se o víkendu na dovolenou? Na dálnicích počítejte s řadou omezení

Kvůli modernizaci dálnice D1 u Prahy začnou silničáři v pátek večer připravovat opravy poblíž Průhonic. Další uzavírky mohou řidiči o víkendu očekávat v úseku mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi. Kvůli statisícům lidí mířících k moři se doprava zkomplikuje také v dalších státech střední a jižní Evropy.

Poblíž Průhonic zahájí společnost Eurovia opravy dálnice D1 mezi třetím a jedenáctým kilometrem ve směru na Brno. Během rozmisťování dopravního značení, které má ŘSD naplánované na obě víkendové noci, bude doprava ve směru na Prahu svedena do jednoho jízdního pruhu. V opačném směru zůstanou otevřené oba jízdní pruhy.

"Od pátku 26. července dvě po sobě jdoucí noci bude probíhat rozmisťování dopravního opatření před zahájením oprav povrchu dálnice," vysvětlila mluvčí firmy Iveta Štočková.

V úseku má být v budoucnu kompletně opraven povrch dálnice a pracovat se bude i na odpočívkách, část prací je naplánována na letošní rok a část na příští rok. V pondělí má začít frézování povrchu vozovky.

Práce na opravě úseku u Prahy podle ŘSD zasáhnou také do sjezdů a nájezdů na dálnici, konkrétně v místě sjezdu Šeberov, Chodov, který bude v první fázi uzavřen a budou vyznačeny objízdné trasy. Na konci srpna bude několik dní uzavřena větev z D0 na Brno a doprava povede po vyznačených objízdných trasách.

Další komplikace mohou řidiči očekávat v úseku mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi. Dálnice zde bude obousměrně uzavírána v době, kdy má speciální jeřáb osazovat nosníky nově budovaného mostu. Pracovat bude kus po kusu. "Po osazení jednoho nosníku, bude provoz obnoven, nachystán další nosník a silnice se opět uzavře. Takto celkem desetkrát," uvedla mluvčí Eurovie. Každé zastavení provozu má trvat zhruba 20 minut.

Práce mají začít v sobotu ve 22:00 a skončit v neděli v 8:00. Kolem 20. kilometru bude provoz vedený v obou směrech po jednom pruhu od sobotních 18:00. Objízdné trasy nebudou vyznačeny.

Upozorňujeme na zahájení opravných prací na D1 v km 2,3-11,2 ve směru z Prahy. Práce začnou v pátek 26. 7. Dojde ke kompletní výměně povrchu vozovky včetně výměny dopravního příslušenství. Více informací naleznete na tomto odkazu >> https://t.co/8McO1AYBbr#RSD #opravaD1 pic.twitter.com/C7M88UMpFH — ŘSD (@RSD_oficialni) July 24, 2019

"Chtěli bychom požádat řidiče, aby si svou cestu po D1 o tomto víkendu naplánovali a počítali se zdržením. A současně prosíme, aby dbali pokynů policie a dopravního značení v místě. Stávajícího dopravního opatření modernizovaného úseku se víkendové práce nijak nedotknou," uzavřela Štočková.

Omezení dopravy se nevyhne ani směr na Plzeň

Pokračující rekonstrukce dálničního tunelu Valík u Štěnovic na dálničním obchvatu Plzně o víkendu dočasně uzavře dálnici D5. Provoz bude mezi 73. a 80. kilometrem sveden na objízdnou trasu po silnicích II/180 a I/27, informovala policejní mluvčí Pavla Burešová.

Uzavírka mezi sjezdy na Černice a Litice potrvá od sobotního poledne do nedělních 16:00. Opravy v tunelu začaly 21. června, od té doby byl provoz sveden v obou směrech do jednoho tunelového tubusu. Od nedělního podvečera se opět bude jezdit jedním tubusem. Další úplná uzavírka dálnice bude kvůli tunelu od 6. do 9. září.

Tunel Valík o délce necelých 400 metrů potřebuje po 13 letech provozu některé opravy, další úpravy souvisejí s předpokládaným zvýšením rychlosti v tunelu z 80 na 100 kilometrů v hodině a také s přeřazením tunelu z nejpřísnější bezpečnostní kategorie TA do kategorie TC, řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký.

Na dovolenou v koloně

Klidu na dálnicích nepřidá ani fakt, že nadcházející víkend bude podle odhadů rakouského a německého automotoklubu nejrušnější v roce a to kvůli statisícům rekreantů mířícím na dovolenou ze střední Evropy do Středomoří.

Řidiči se musí připravit na dlouhé kolony a zácpy, které mohou cestu prodloužit i o několik hodin. Obzvlášť svízelná bude situace na jihu Německa a při průjezdu Rakouskem směrem do Itálie, Slovinska a Chorvatska k Jadranu, protože tento týden začínají školní prázdniny dětem v nejlidnatější německé spolkové zemi Bavorsko a také v sousedním Bádensku-Württembersku.

"Čeká nás dopravně nejvytíženější víkend léta," varoval řidiče mluvčí německého autoklubu ADAC. Podle něj bude provoz obzvlášť silný na dálnicích A8, A93, A95 a A96 dlouhé kolony se dají čekat i na dálnici A3. Většinu těchto tepen přitom používají i čeští řidiči, kteří pro jízdu do Itálie volí trasu A93 přes Řezno a dál A9 na Mnichov. Jejich průjezd se pak zpomalí i v Rakousku, protože "plechová lavina" podle dopravního servisu rozhlasové stanice Ö3 ucpe i dálnici A12 mezi Schwazem a Innsbruckem.

Německé a rakouské dálnice, kde lze očekávat kolony: Německo: A 1 Brémy - Hamburk - Puttgarden

A 3 Kolín nad Rýnem - Frankfurt - Norimberk - Pasov

A 5 Dálniční křižovatka Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basilej

A 6 Mannheim - Heilbronn - Norimberk

A 7 Hamburg - Flensburg

A 7 Hamburg - Hannover - Kassel - Würzburg - Ulm - Füssen / Reutte

A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A 9 Berlín - Norimberk - Mnichov

A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Speyer

A 81 Heilbronn - Stuttgart - Singen

A 93 Inntal - Kufstein

A 95/B 2 Mnichov - Garmisch-Partenkirchen

A 96 Mnichov - Lindau Rakousko: A 1 (Salzburg - Vídeň)

A 4 (Vídeň - Nickelsdorf / Budapešť)

A10 (Salzburg - Villach)

A 12 (Kufstein - Innsbruck)

A 13 (Innsbruck - Brenner)

B 179 (Füssen - Reutte - Nassereith). Zdroj: Spiegel

Lépe na tom nebudou ani cestovatelé, kteří autem pojedou přes Linec, Salcburk a Villach, protože podle rakouského automotoklubu ÖAMTC se budou právě tady na taurské dálnici A10 už od pátku tvořit kolony. S dlouhým čekáním je třeba počítat před alpským tunelem Karavanky směrem do Slovinska.

Cestu Rakouskem budou komplikovat i uzavírky a stavební práce na dálnicích, například provoz na rakouské dálnici A2 z Vídně směrem na jih ztíží omezení u Grimmensteinu a Hartbergu.

Na brennerské dálnici A13 vedoucí z Tyrolska do Itálie provoz dál zahustí rekonstrukce mostu Europabrücke u Innsbrucku a fronty se budou tvořit taktéž u mýtnice v Schönbergu. Rozhlas Ö3 navíc varuje, že řidiči leckde nebudou moci použít ani objízdné trasy po místních silnicích, protože ty budou pro tranzitní dopravu uzavřené.

Zdlouhavé popojíždění čeká na rekreanty i po překročení italských hranic, například u mýtnice poblíž Tarvisia. Až několikahodinové fronty pak budou muset vystát řidiči při průjezdu přes slovinsko-chorvatské hranice. Nejhorší bude situace na hraničním přechodu Gruškovje na trase mezi Mariborem a Záhřebem, na hraničním přechodu Dragonja směrem od slovinského Koperu a Sečovlje na trase od města Izola, a to v obou směrech.

Autoklub ADAC radí, aby všichni, kdo mají tu možnost, cestu k moři odložili přinejmenším na sobotní odpoledne, na neděli nebo začátek pracovního týdne, kdy už bude cesta na jih o poznání volnější.