Chorvatsko hlásí hustý provoz ve směru na jih, problémy jsou hlavně na dálnici A1

Na chorvatských dálnicích i většině hraničních přechodů do Chorvatska v sobotu od rána silně zhoustl provoz, a to především směrem k moři, upozornil na to chorvatský automotoklub HAK. S dopravními problémy se o tomto víkendu počítá vzhledem k výměně rekreantů trávících dovolenou na Jadranu. Zesílený provoz je především na dálnici A1 ve směru Záhřeb-Split-Ploče.

Jízda se zpomaluje na dálničním obchvatu kolem chorvatské metropole kvůli frontám u mýtné brány Záhřeb-Lučko. Jak dlouhé jsou kolony aut HAK zatím neuvádí. Naproti tomu u mýtnice Demerje ve směru na Záhřeb se podle automotoklubu zatím dlouho nečeká. Na očekávaný hustý provoz na středoevropských dálnicích s dlouhými kolonami o tomto víkendu české řidiče předem upozornil BESIP a podobná varování vydaly také autokluby Německa (ADAC) a Rakouska (ÖAMTC). Při cestě do Chorvatsku by si řidiči podle BESIP měli dát pozor na dálnici A1 ve směru ze Záhřebu na Split, Makarskou a Dubrovník, kde je poškozená vozovka mezi tunely Krpani a Sveti Rok. Maximální povolená rychlost je proto v tomto úseku omezena na 100 kilometrů za hodinu.