Na trať Posázavského Pacifiku z Kácova do Zruče se mají vrátit vlaky, stát chystá opravu

před 20 minutami

Vedle pravidelných spojů by na trať mohly znovu vyjet i historické vlaky. (ilustrační foto) | Foto: Archiv Českých drah

Opravy mají začít na podzim a skončit do června příštího roku tak, aby se vlaky mohly vrátit se začátkem hlavní turistické sezóny.

Praha - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) chce obnovit provoz na trati spojující Čerčany, Ledečko, Kácov, Zruč nad Sázavou a Světlou nad Sázavou - tedy na části takzvaného Posázavského Pacifiku. Uvedl to její mluvčí Pavel Tesař.

Práce na trati by měly začít letos na podzim, vlaky by se mohly na trať vrátit se začátkem hlavní turistické sezony příští rok. Náklady by neměly přesáhnout 600 milionů korun, sdělil Tesař.

Na trati se loni kvůli špatnému stavu omezil provoz, v úseku Kácov - Zruč nad Sázavou pak byl provoz zakázán úplně. Hlavním důvodem byly vady na kolejnicích, za hranicí životnosti je i větší počet pražců. K omezením na trati přispěly také nestabilní skalní stěny, z nichž se uvolňovaly kameny a ohrožovaly provoz na železnici.

"Stavba začne sanací a zabezpečením skal a opravou mostních objektů a opěrných zdí. Největší rozsah prací proběhne v příštím roce, kdy se stavbaři zaměří především na železniční svršek a přejezdové konstrukce," řekl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Trať prošla za dobu své více než stoleté existence mnoha dílčími opravami, nikoli však souvislou obnovou. Posázavský Pacifik je železniční trať z Prahy přes Vrané nad Vltavou a Čerčany do Světlé nad Sázavou. Je dlouhá 157 kilometrů. Kolejovou úvratí je v Čerčanech rozdělena na dva úseky, dolní a horní. Dolní úsek vede z Prahy do Davle po pravém břehu Vltavy, z Davle pak směřuje proti proudu Sázavy.