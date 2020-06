Konec bizarního obíhání. Ve Vršovicích otevřeli lávku, další roste na Rajské zahradě

Správa železnic nově otevřela provizorní lávku přes kolejiště v rekonstruované stanici v pražských Vršovicích. Ta umožňuje přístup ke všem nástupištím, dosud museli lidé celé nádraží složitě obcházet. Zároveň začíná dlouho plánovaná rekonstrukce trati ze Mstětic do Prahy-Vysočan. Na trati do roku 2024 vznikne tříkolejný úsek, nová zastávka Rajská zahrada a lávka do stejnojmenné stanice metra.

Aktuální situace na vršovickém nádraží vznikla kvůli rekonstrukci trati. Během ní budou zmodernizována jednotlivá nástupiště i kolejiště. Stanice se navíc rozšíří o čtvrté nástupiště. Právě čtvrté nástupiště už je od loňského prosince v provozu. Zastavují na něm linky S8 z Prahy do Čerčan a S88 z Prahy do Dobříše. K nástupišti však nyní vede pouze podchod z Bartoškovy ulice, která je od kolejiště na opačné straně než staniční budova. Pokud si tedy cestující zakoupí jízdenku ve stanici, musí na nástupiště přejít přes Nusle, což trvá přibližně deset až 15 minut. Související Past na cestující: Nádraží má nové nástupiště, cesta na něj je však napínavá výprava 1:15 V provozu jsou nyní také první dvě nástupiště, ke kterým vede podchod od staniční budovy. Třetí nástupiště je momentálně přestavováno. V budoucnu by všechna nástupiště měl spojit podchod vedoucí od staniční budovy až k Bartoškově ulici. Dokončení rekonstrukce je však plánováno až na podzim 2021. Rekonstrukce vršovické stanice je součástí rozšíření železničního koridoru mezi pražskou Hostivaří a Vršovicemi. Práce za 4,4 miliardy korun zahrnují vedle kolejiště ve Vršovicích také stavbu nové stanice Praha-Zahradní Město, zastávky Eden a také mostů od Průběžné ulice v Zahradním Městě až po most přes Botič ve Vršovicích. Rozestavěná je také nová napájecí stanice a technologická budova v Zahradním Městě a ve Vršovicích. Téměř sedmikilometrový koridor bude po dokončení první tuzemskou čtyřkolejnou tratí. Na stavbě spolupracují stavební společnosti Metrostav, Swietelsky Rail CZ a SMP CZ. Přestavba trati z Vysočan do Mstětic Železniční stavební sezona je v plném proudu. Rekonstrukce začala také na trati ze Mstětic do Prahy-Vysočan. Do roku 2024 tam vznikne tříkolejný úsek a nová zastávka Praha-Rajská zahrada. Stanici ve Vysočanech pak čeká zásadní proměna. Celkové náklady na stavbu jsou více než 5,4 miliardy korun. Rekonstrukci dnes společně zahájili zástupci Správy železnic a investorů. Související Poslední znělky na nádražích se odmlčely. Petice nepomohla, přichází jednotný gong 0:50 Téměř patnáctikilometrový úsek, který je klíčový zejména v pražské příměstské dopravě, by měl po přestavbě získat koridorové parametry. "Věřím, že je to další krok, který pomůže dostat lidi ze silnic do vlaků," uvedl při zahájení stavby generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Pomoci by k tomu mělo i zvýšení maximální traťové rychlosti, která by se po instalaci zabezpečovače ETCS měla zvýšit ze současných 100 km/h až na 160 km/h. Po rekonstrukci vznikne v úseku tříkolejná elektrifikovaná trať pro vlaky směřující z Prahy do Lysé nad Labem či Neratovic. Další části modernizace trati se týkají také stanic a zastávek na úseku. Projekt počítá s přestavbou stanice v pražských Vysočanech, kde výpravní budova nyní stojí uprostřed mezi dvěma původními tratěmi. Nově bude překonfigurováno kolejiště a celkem zde vzniknou dvě ostrovní a jedno vnější nástupiště. Nástupiště navíc budou propojena dalším podchodem z ulic Krátkého a Bratří Dohalských. Stávající nádražní budova se zbourá a nahradí ji nová odbavovací hala. Související Sedm vyprodaných souprav během večera. RegioJet našel s vlaky do Chorvatska zlatý důl Na trati dále přibude v bezprostřední blízkosti metra zastávka Praha-Rajská zahrada. Pražská radnice propojí železniční zastávku se stanicí metra novou lávkou, která povede přes frekventovanou Chlumeckou ulici. Díky prodloužení přes celé kolejiště ji budou moci využívat i obyvatelé oblasti Na Hutích. Úpravy jsou plánované i na dalších místech. Ve stanici Praha Horní Počernice, kde u hlavní koleje před výpravní budovou vznikne vnější nástupiště. Na zastávce v Zelenči budou zrekonstruována nástupiště, ke kterým se postaví nový podchod. Správa plánuje také přestavbu stanice v Mstěticích, ta ovšem bude součástí až samostatného projektu. Projekt tak naváže na několik už dokončených rekonstrukcí na trati. Svoboda připomněl například nedávno dokončenou rekonstrukci nádraží v Čelákovicích nebo vloni zahájenou přestavbu navazujícího úseku do Lysé nad Labem. Stavbu, u níž většinu nákladů pokryjí peníze z evropských fondů, zajistí sdružení firem Subterra, OHL ŽS, Eurovia CS a Elektrizace železnic Praha.