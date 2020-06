Nehledě na přání mnoha laiků i odborníků Praha nevypsala a už ani nevypíše architektonické soutěže na podobu stanic nové linky metra D. Stavbu by to podle politiků příliš zdrželo. Město ale zadalo alespoň výtvarné soutěže, které mají původnímu strohému projektu firmy Metroprojekt dodat na kráse. Ve středu byly odhaleny další tři z těchto návrhů a to stanic Nemocnice Krč, Nádraží Krč a Nové dvory.