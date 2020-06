Sedm vyprodaných souprav během večera. RegioJet našel s vlaky do Chorvatska zlatý důl

Vstup do Chorvatska je po koronakrizi opět volný a řada Čechů se tak vrací do své oblíbené dovolenkové země. A tentokrát se jim evidentně nechce trávit čas na dálnicích. Dopravce RegioJet totiž hlásí obří zájem o ve čtvrtek spuštěný prodej jízdenek na vlakové spoje do Rijeky. Přímé žluté vlaky přitom vyjíždí na letní sezonu mezi Českem a Chorvatskem vůbec poprvé.

"Zájem je obrovský. Jenom během čtvrtečního večera, kdy jsme v cca 18:00 hodin zahájili prodej, se prodalo více než 4000 jízdenek. Je to největší nápor na prodej jízdenek, který jsme zatím historicky zažili," sdělil pro on-line deník Aktuálně.cz mluvčí dopravce Aleš Ondrůj. Související Přehledně: Co se mění od 8. června a kam můžete bez omezení na dovolenou Infografika Firmě se tak během chvíle podařilo vyprodat zhruba sedm vlakových souprav. RegioJet totiž počítá s tím, že jeden spoj bude disponovat až dvanácti vozy s kapacitou 560 míst. Další jízdenky se podle Ondrůje vyprodaly v průběhu noci a dál mizí i během pátku. "Dáváme do prodeje postupně kapacitu dalších vozů tak, abychom uspokojili obrovskou poptávku," doplnil mluvčí společnosti, podle kterého je vidět, že Češi mají Chorvatsko rádi a vnímají ho jako bezpečnou zemi. Soukromý dopravce původně avizoval, že prodej jízdenek začne už v úterý. Během dne ale zákazníky, kteří si stěžovali, že jim lístek nejde koupit, informoval o jeho odložení. Už tehdy to částečně zdůvodnil masivní poptávkou ze strany zájemců, kvůli které řešil možné navýšení kapacity spojů. Prodej se podle firmy zpozdil také kvůli tomu, že bylo třeba doladit finální časy jízdních řádů. Cena lístku v sedačkovém voze začíná na 590 korunách (22 eurech), za místo v pohodlnějším lůžkovém kupé pasažér zaplatí od 790 korun (30 eur) výše. V chorvatském městě Rijeka - cílové destinaci - budou mít cestující k dispozici návazné autobusové spoje RegioJet, které je zavezou do destinací jejich pobytu na riviéře, a to za jednotné ceny 200 nebo 300 korun podle vzdálenosti. Související Masochismus, ale i pohoda bez kolon. Cesta k moři vlakem má kromě výhod i svá rizika V rezervačním systému na webových stránkách firmy jsou k prodeji již všechny spoje až do konce září, kdy spoj v této letní sezóně vyjede naposledy. Firma pro začátek počítá s tím, že do Chorvatska bude jezdit třikrát týdně - v úterky, pátky a neděle. V případě zájmu je ale připravena rozšířit provoz spojů na každodenní frekvenci. První vlak z pražského hlavního nádraží do Rijeky vyjede 30. června. Lidé s ním mohou vyrazit i do slovinské Lublaně, kde taktéž bude stavět. Mezitím zastaví ještě v Pardubicích, Brně, Břeclavi a také v Bratislavě. Vlaky budou z Prahy vyjíždět po páté večer, do Chorvatska dorazí kolem osmé ráno. Související Hotel i pláž výhradně pro Čechy. Cestovka nabízí dovolenou bez rizika styku s cizinci Od středy se mohou lidé z Česka do Chorvatska dostat také letecky. Smartwings obnovily spojení do Splitu, kam budou zpočátku létat až třikrát týdně. Jde o první spoje tohoto dopravce po přerušení provozu během koronavirové krize. Loni do Chorvatska zamířilo na 740 tisíc Čechů. Byť šlo v porovnání s předchozím rokem o devítiprocentní pokles, i v roce 2019 se jednalo o zemi, do níž Češi vyjížděli suverénně nejčastěji. Video: Cestování po Evropě nebude tak snadné, jak tvrdí vláda: Je to chaos, říká Eiselt 14:05 Vládní semafor byl prezentován tak, že označuje země, kam je možné cestovat. Přitom to vůbec není pravda, vysvětluje David Eiselt. | Video: Emma Smetana