Poslední znělky na nádražích se dnes odmlčí. Petice nepomohla, přichází jednotný gong

Ani petice, pod kterou se podepsalo téměř sedm tisíc lidí, s rozhodnutím Správy železnic nehnula. Ta už před několika měsíci začala s rušením znělek, které na mnoha nádražích zaznívaly na úvod hlášení o příjezdu vlaků formou lidové písničky, například "Beskyde, Beskyde", "Ten chlumecký zámek" nebo "Červený šátečku, kolem se toč". Poslední znělky se odmlčí tuto neděli.

Správa železnic chce hudební znělky ve všech stanicích nahradit gongy, což mimo jiné zkrátí délku celého hlášení.

"Souvisí to se zkrácením a zjednodušením hlášení, protože zejména ve velkých uzlech jde o nepřetržitou smršť znělek a hlášení, které tak cestující nemohou stačit vnímat," vysvětlila již v březnu pro on-line deník Aktuálně.cz mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Lidové písničky z posledních stanic, v nichž ještě hrají, vypne Správa železnic v neděli 14. června. "Systém hlášení není centralizovaný, proto k výměně docházelo ve stanicích postupně podle toho, jak dodavatelé systému provedli změnu zvukové banky v rámci úpravy celkové databáze," řekla nyní Aktuálně.cz Frieberová.

Podle petice, která usilovala o zachování tradičních znělek, přestala hrát většina písní 9. června. "Petice nám bohužel nepomohla, Správa železnic nám sdělila, že na petici nebudou brát ohled," píší autoři petice - provozovatelé stránek Nádražní hlášení ze spolku Želpage - na webových stránkách.

Pod internetovou petici je nicméně stále možné připojit podpis. Dosud tak učinilo téměř sedm tisíc lidí.

Podle provozovatelů webu Nádražní hlášení začaly mizet lokální znělky před několika měsíci tajně, aniž by o tom Správa železnic dopředu informovala.

Frieberová nyní uvedla, že si většina lidí podle ní ani nevšimla, že se znělky postupně vytratily. "Uvědomili si to až poté, co je na tuto skutečnost někdo upozornil," sdělila.

Podle ní je navíc prioritou podávání vizuálních informací o jízdních řádech vlaků, staniční hlášení je pouze jejich doplňkem. "Z našich zkušeností víme, že přednost vizuálním informacím dává většina cestujících," doplnila Frieberová.

Plán Správy železnic zrušit na nádražích různé verze znělek podpořil podle webu Zdopravy.cz v březnu i ministr dopravy Karel Havlíček v odpovědi na interpelaci pirátského poslance Ondřeje Polanského.

"Přitom lokální znělky lze považovat za prvek vnímaný kladně nejen železničními nadšenci, ale i cestující veřejností," řekl v Poslanecké sněmovně Polanský.

"Průměrná doba původních znělek je dnes pět až osm vteřin, což v přepravních špičkách tedy znamená v součtu opravdu nezanedbatelnou dobu, když se to sečte. Takže to je dost výrazný argument pro sjednocení do, řekněme, znělky jedna až dvě vteřiny, čili spíš jakýsi gong," řekl v odpovědi Havlíček.