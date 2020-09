Boeingy 737 MAX by mohly ještě letos znovu vzlétnout. Evropa i USA zřejmě zruší zákaz

Regulátoři by v listopadu mohli povolit obnovení provozu letadel Boeing 737 MAX, která by se tak mohla do konce roku vrátit do služby. Podle agentury Reuters to v pátek uvedl šéf Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) Patrick Ky.

Provoz letadel Boeing 737 MAX byl loni v březnu přerušen po tragických nehodách v Indonésii a v Etiopii, při kterých zemřelo celkem 346 lidí. "Poprvé za rok a půl mohu říci, že je na dohled konec práce kolem letadel MAX," uvedl Ky. Související Boeing končí s výrobou legendárních Jumbo Jetů. Koronakrize si žádala menší stroje 31 fotografií EASA podle něj předpokládá, že zruší svůj zákaz provozu letadel MAX nedlouho po americkém Federálním úřadu pro letectví (FAA), pravděpodobně v listopadu. Ky nicméně upozornil, že povolení na státních úrovních, která jednotlivé aerolinky potřebují k obnovení provozu letadel MAX v Evropě, by si mohla vyžádat o něco více času. Boeing letos v lednu kvůli průtahům při získávání povolení regulátorů k obnovení provozu zastavil výrobu letadel 737 MAX. Problémy kolem těchto letadel již firmu stály více než 18 miliard dolarů (418 miliard Kč). Letos navíc výrobce letadel tvrdě zasáhla koronavirová krize, která vedla k prudkému omezení letecké dopravy. Boeing na konci května oznámil, že hodlá zrušit asi deset procent pracovních míst, což se dotkne zhruba 16 000 zaměstnanců. Video: V USA sjel boeing z dráhy a skončil v blízké řece 0:36 V USA sjel boeing z dráhy a skončil v blízké řece | Video: Reuters