Mezinárodní linky se smí pomalu rozjet. Podívejte se, kam už můžete z Česka vyrazit

Německo autobusem

Od středy 13. 5. mohou lidé z Česka vycestovat do Drážďan a Berlína, a sice se společností RegioJet. Jízdenky do německých destinací jsou od tohoto pondělí již v prodeji, sdělil mluvčí firmy Aleš Ondrůj. Dopravce zatím nabízí u obou měst spoje pouze na květen, a to na každou středu a sobotu, kdy vypraví jeden autobus vždy v 8:30. Zpáteční spoje vyjedou ve stejné dny, v případě Drážďan vždy v 17:45, v případě Berlína v 15:00.

Od čtvrtka 14. 5. RegioJet obnoví také spoje do Kolína nad Rýnem, Norimberka, Düsseldorfu a Frankfurtu nad Mohanem, i ty si zájemci již mohou koupit. V květnu budou autobusy vyjíždět vždy ve čtvrtek ve 23:00, v případě Frankfurtu ve čtvrtek a v pondělí v 18:00. K dispozici jsou také zpáteční spoje, pouze v jiné dny a jiné časy. V rezervačním systému si lidé mohou zakoupit také spoje na červen, které již budou posíleny.

Do řady německých měst jezdí z Česka také spoje společnosti Flixbus, ta se podle mluvčí Martiny Čmielové chystá linky do zahraničí opět zajišťovat, až to bude z provozních a ekonomických důvodů možné. V rezervačním systému firmy je nicméně možné si do těchto destinací zakoupit jízdenku, většinou s datem od konce května nebo začátku června.

"Každý týden přehodnocujeme stávající situaci s výhledem na několik týdnů dopředu. Mezinárodní autobusové linky obnovíme, jakmile to bude z provozních a ekonomických důvodů možné. Prozatím nemohu potvrdit, že tyto spoje vyjedou," uvedla k tomu Čmielová.