RegioJet chystá přímý vlak z Prahy do chorvatské Rijeky. Měl by jezdit třikrát týdně

Soukromý dopravce RegioJet chystá od 30. června nejméně třikrát týdně přímý vlak z Prahy přes Brno do chorvatské Rijeky. V provozu má být do poloviny září a z Rijeky by navazovaly na příjezd vlaku autobusy, které by české turisty rozvážely do jednotlivých letovisek na pobřeží Jadranu.

Vlak má do Rijeky přijet v pondělí, ve středu a v sobotu. "Veškeré detaily plánujeme upřesnit v následujících dnech, kdy také zahájíme prodej jízdenek. Oslovíme i cestovní kanceláře a agentury, abychom přepravili do Chorvatska jejich klienty," uvedl mluvčí dopravce Aleš Ondrůj. V dřívějších letech jezdily do Chorvatska také České dráhy, které zajišťovaly přímý lehátkový vůz do Splitu. V posledních letech už však nejezdil, protože se jako komerční spoj nevyplácel. RegioJet zároveň spustil prodej jízdenek na letní sezonu do všech vlaků a autobusů, k mání jsou spoje do 5. září. Podle Ondrůje je zájem o rezervace na letošní léto velký a lidé si kupují jízdenku v předstihu v očekávání velké poptávky do turistice v Česku. Chorvatsko od minulého týdne plně otevřelo hranice pro občany deseti zemí EU, včetně Česka. Příjezd zahraničním turistům Chorvatsko umožnilo neoficiálně již začátkem května na základě prokázání "hospodářských zájmů" neboli rezervace pobytu, pro vybrané země to už nyní není nutné. Pro urychlení vstupní procedury se návštěvníkům doporučuje předem vyplnit elektronickou registraci. Tuzemští vlakoví a autobusoví dopravci postupně obnovují své linky pro cestující i do jiných zemí. Jako první z velkých dopravců začal do ciziny jezdit RegioJet, který 13. května vypravil autobusy do Drážďan a Berlína. Přibývá také leteckých spojení.