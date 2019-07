Cestující v pražském metru otestují nové sedačky z Itálie. Mají na to rok

před 9 minutami

Cestující na lince C pražského metra budou od čtvrtka testovat nové plastové sedačky. Dopravní podnik hlavního města Prahy je se společností Siemens instaloval do souprav, ve kterých už od předloňska testuje jiný typ laminátových sedaček. Lidé si tak mohou všechny typy posezení odzkoušet a po zhruba roce bude "vítězný" typ nasazen do všech souprav metra natrvalo. Informovala o tom tisková mluvčí pražské dopravního podniku Aneta Řehková.

Dopravní podnik si od nových typů sedaček slibuje hlavně snadnější údržbu. "V případě čalouněných verzí bylo nezbytné sedáky ze skořepiny vyjmout a odeslat výrobci k chemickému čištění, nebo k opravě či výměně v případě poškození nebo degradaci materiálu. U nového typu plastových či laminátových sedaček tento proces odpadne, údržbu sedaček to zefektivní, zrychlí, a v neposlední řadě také zlevní," uvádí podnik ve své tiskové zprávě. Foto: Lukáš Hampacher/DPP Sedačky typu Revo nové modelové řady vyrobila italská firma Ruspa. Pro pražské metro byly nainstalovány ve dvojím provedení - v přední části vozu jsou použita příčná sedadla bez madla na opěradle, v zadní části vozu pak sedadla s madly. "K osazení byl záměrně vybrán vůz 4271, náležící soupravě 4147-4148 - jedná se o 3. vůz -, protože ve voze 4270 té samé soupravy již od června 2017 Siemens a DPP testují jiný typ laminátových sedaček od firmy MSV Interiéry," vysvětluje pražský dopravní podnik. Varování před přeplněnými tramvajemi. Google začne v Česku ukazovat obsazenost MHD číst článek Všechny testované sedačky se podle vedoucího jednotky Správy vozidel Metro Jaroslava Kristena nacházejí v jedné soupravě proto, aby bylo možné porovnat jejich opotřebení, náročnost na údržbu i nutnost oprav. "Pro veřejnost je samozřejmě také lepší, když mají možnost vyzkoušet více variant sedaček v jednom vlaku, včetně těch původních. V tomto složení je budeme zkoušet minimálně rok," upřesnil Kristen. Dopravní podnik letos zahájí generální opravy po dvaceti letech provozu a v rámci nich pak sedačkami, které budou vyhovovat nejvíce, osází všechny soupravy metra. Generální opravy všech 53 vlacích metra M1 budou trvat podle odhadů dopravního podniku čtyři až pět let. Infografika Praha dokončila největší modernizaci tramvají. Podívejte se na kuriozity z vozoven