Autobusy kolem Prahy jezdí s vypnutou klimatizaci. Řidiči šetří naftu kvůli prémiím

Má standardní komunikace s řidiči autobusů v tomto počasí☀️🌡"Pane řidiči, pročpak máte vypnutou klimatizaci?" "Dřív klimatizace nebyly, a taky to všichni přežili." "No tak fajn, tak co kdybyste si vypl posilovač řízení? Ten dřív taky nebyl a autobusy jezdily..?" #klimajestandard