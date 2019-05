Z Karlína do Podbaby lodí. Pražští radní schválili studii o zřízení vodní tramvaje

před 1 hodinou

V budoucnu by se mohly do systému Pražské integrované dopravy přidat také takzvané vodní tramvaje. Od již provozovaných přívozů by se lišily tím, že by se pohybovaly nahoru a dolů po proudu řeky. Radní hlavního města Prahy v pondělí schválili studii, která zhodnotí reálné možnosti lodní přepravy.

"Chceme nabízet nové možnosti pohybu ve městě a vodní tramvaje mohou být jednou z novinek. Pražany by tak s jednou průkazkou MHD mohlo čekat příjemné rozhodování, jestli do práce a do kina pojedou tramvají, nebo se raději svezou přímo po Vltavě," uvedl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr za hnutí Praha sobě, který s návrhem přišel. V plánu jsou celkem tři linky. Jižní linka by měla propojit oblast Dvorců s Janáčkovým nábřežím přes Smíchov a Výtoňskou náplavku, centrální linka Smetanovo nábřeží se Střeleckým, Slovanským a Dětským ostrovem, severní linka by mohla oživit meandrovou část Vltavy mezi Karlínem, Holešovicemi a Podbabou. Poslední studie zabývající se lodní přepravou na Vltavě je devět let stará, a je tedy nutné ji zaktualizovat. "Studie má například ukázat, v jakém stavu jsou jednotlivá přístaviště, kudy by bylo nejvhodnější jednotlivé linky vést, kolik by zavedení linek stálo nebo jak dlouho by cesta trvala. Rozhodně by nemělo jít o novou atrakci pro turisty, ale o linky, kterými budou jezdit běžní Pražané," doplnil Scheinherr. Hnutí Praha sobě mělo zřízení vodních tramvají již ve svém předvolebním programu, kde označovali za ostudu dosavadní politické reprezentace to, že Praha Vltavu nevyužívá, jako je to obvyklé u moderních evropských metropolí. Díky hnutí byl také rozvoj říční dopravy v Praze jedním z bodů programového prohlášení koalice.