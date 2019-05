Praha získala stavební povolení pro stavbu trojské lávky. Mohla by stát příští léto

Lávka u Trojského zámku se zřítila do Vltavy | Foto: Filip Černý

Stavba nové pražské trojské lávky začne letos v červenci a otevře se v létě 2020. Bude mít životnost 100 let a bude nově sloužit pro pěší i cyklisty. ČTK to dnes sdělil náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Původně zamýšlené provizorium se stavět nebude. Pražský magistrát získal ve středu od stavebního úřadu Prahy 7 stavební povolení pro výstavbu lávky mezi Císařským ostrovem a Trojou. Vypsána byla rovněž veřejná zakázka na dodavatele stavby.

"Máme platné stavební povolení a můžeme začít stavět. Otevřít lávku chceme už příští rok v létě. Nová Trojská lávka bude široká minimálně čtyři metry a nově na ni budou moct společně fungovat pěší i cyklisté. V případě potřeby po ní přejede také vozidlo Integrovaného záchranného systému," uvedl Scheinherr.

Zájemci o výstavbu lávky mají do konce května čas poslat městu žádosti o účast v soutěži a prokázat svou kvalifikaci. Následně budou mít 15 dní na návrh nabídek. Samotná výstavba začne začátkem letošních prázdnin.

Zřícenou lávku vystřídá nová ocelově vyztužená konstrukce, kterou bude snazší kontrolovat a udržovat. "Nová lávka bude mít životnost 100 let a oproti té původní nebude zevnitř korodovat a její stav budeme moct účinně kontrolovat," sdělil. Lávka nahradí tu původní, která se zřítila předloni v prosinci a při neštěstí byli zraněni čtyři lidé. Policisté při vyšetřování nehody již obvinili dva muže z obecného ohrožení.

Minulé vedení města plánovalo před výstavbou stálé lávky nejprve stavbu provizorní lávky s životností 30 let. To se nyní změnilo. Podle úplně prvního záměru mělo být provizorium 3,5 metru široké a mít povrch z dřevěných fošen. Nelíbilo se to ale radnici Prahy 7, a projekt byl proto přepracován a měněn.

Lávka se zřítila 2. prosince 2017 a zraněni byli čtyři lidé, z toho dva vážně. Město každému ze zraněných dalo 50.000 korun. Na dalším odškodnění se město domluvilo letos v lednu s pojišťovnou, která začala odškodné vyplácet ještě před ukončením policejního vyšetřování.

Praha má s mosty dlouhodobě problémy. Ve špatném stavu je hned několik mostů přes Vltavu, mezi nimi například Libeňský, Hlávkův nebo Palackého most. Libeňský most musel být dokonce na začátku loňského roku zcela uzavřen pro MHD a auta. Na zmíněných mostech město prostřednictvím Technické správy komunikací (TSK) již zahájilo diagnostiku.