Vedra přiměla Prahu k radikálnímu kroku: zpětně domontuje klimatizaci do všech tramvají 15T

Původní řada tramvají 15T Forcity pro Prahu se musela obejít bez klimatizace. To se teď změní. | Foto: Ludvík Hradilek

Celkem by do budoucna mělo klimatizací disponovat 250 tramvají, což bude většina všech vozů. Dosud je během horka příjemný chládek jen v novější řadě 15T Alfa.

Praha - Cestující v Praze se dočkají dalších tramvají s klimatizací. Dnes jich metropolí projíždí celkem 109. Ve všech případech se jedná o nejnovější typy tramvají z řady 15T Alfa. Ty se na pražských kolejích začaly objevovat v srpnu 2015. Do konce letošního roku jejich počet naroste na 126 kusů.

"Dopravní podnik nyní připravuje investiční záměr na doklimatizování prvních 124 vozů 15T dodaných v rámci první série," říká mluvčí dopravního podniku (DPP) Aneta Řehková. Celkem by tak do budoucna mělo klimatizací disponovat 250 tramvají. V majetku dopravce bylo koncem roku zhruba 830 tramvají.

Všech 250 tramvají typu 15T vyšlo dopravní podnik celkem na 19,2 miliardy korun. Peníze splácel společnosti Škoda Transportation. Podle původní dohody neměly tyto tramvaje klimatizací vůbec mít, pražský dopravce se však v minulosti dostal pod silný politický tlak. Kritika cílila především na vysokou cenu, za kterou vozy pořídil.

Žlutá maska značí chládek

Na základě této kritiky začal někdejší ředitel DPP dodatečně se Škodou Transportation vyjednávat slevu za nákup tramvají. To se mu sice nepodařilo, vyjednal však alespoň vylepšení nově dodaných tramvají. Výrobce přislíbil, že každý nově dodaný vůz typu 15T bude vybaven klimatizací, nabídne připojení k internetu prostřednictvím wi-fi a částečně získá nový vzhled - tímto způsobem se zrodily tramvaje 15T s označením Alfa.

"Tyto vozy jsou snadno rozpoznatelné, jako jediné v Praze mají žlutou čelní masku a z boku tramvaje u každých dveří je umístěn piktogram klimatizace. Klimatizační zařízení na těchto typech vozů pracují téměř v automatickém režimu," popisuje Řehková.

Kdy začnou klimatizací disponovat i starší typy tramvají typu 15T zatím není jasné. Stejně tak dopravce zatím neví, kolik bude dovybavení všech souprav stát peněz.

V ulicích Prahy bude do budoucna přibývat také klimatizovaných autobusů. Těch zatím dopravce vlastní 154. Od konce loňského roku do letošního července přitom pořídil celkem 110 autobusů s klimatizací. "Dalších 190 kusů s postupně pořídíme do konce roku 2019, tedy rovněž s celovozovou klimatizací," dodává Řehková.