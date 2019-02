Dráhy mají řešení na přecpané spoje u Prahy. "Přifouknou" CityElefanty o další článek

České dráhy se rozhodly řešit množící se stížnosti na velmi často přeplněné vlaky v okolí Prahy. Zvláště v době ranní a odpolední špičky jsou jednotky přeplněné tak, že cestující těžko hledají i místa ke stání. Dráhy však nyní našly cestu, jak kapacitu vlaků zvýšit, aniž by bylo potřeba nakoupit nové soupravy.

V současné době se vozový park využívá v pražské aglomeraci na maximum. Počty cestujících ovšem nadále rostou. Kapacitnější soupravy od drah požaduje i objednavatel, společnost ROPID.

Plán je následující: Dráhy by si nechaly vyrobit jeden nový "prostřední" článek jednotky. Tu by rozpojily a přidaly do ní tento nový vůz. Vznikla by tak čtyřvozová jednotka místo současné třívozové.

"Přidání čtvrtého vozu do jednotky CityElefant je nejlepší, nejjednodušší a nejlacinější cesta, jak navýšit kapacitu u příměstské dopravy v okolí Prahy," v rozhovoru pro Aktuálně.cz to řekl generální ředitel Českých drah Miroslav Kupec.

Mluvčí Českých drah Radek Joklík však následně zdůraznil, že tento krok je zatím pouze ve stadiu příprav. Dráhy to nicméně zvažují jako nejlepší řešení. Přidáním dalšího vozu se kapacita jednotky zvýší o dalších 90 míst k sezení.

Vyřeší se tím i wi-fi a napájení

Podle Kupce mají pro tento způsob úprav CityElefantů hned tři důvody. Kromě zvýšení kapacity a dovybavení spoje wi-fi a zásuvkami na nabíjení elektroniky má úprava řešit přechod na jinou napájecí soustavu. V současné době totiž existují na české železnici dvě napájecí soustavy.

Sever republiky včetně Prahy a okolí je poháněn stejnosměrným proudem, jih a západ republiky napájí střídavý proud. Do budoucna chce stát tyto napájecí soustavy sjednotit na střídavý. Stávající CityElefanty by pak musely být výrazně upraveny. Dráhy chtějí podle Kupce umístit transformátor na střídavou napájecí soustavu právě do nového vloženého vozu.

Otevřou se jen některé dveře?

Menší problém však může způsobit délka těchto upravených jednotek. Jedna by měla totiž nově měřit lehce přes 100 metrů. Když se pak ve špičkách spojí dvě jednotky, budou o něco delší než nástupiště většiny modernizovaných zastávek.

Dráhy proto jednají se Správou železniční dopravní cesty, aby vymyslela řešení. Ve hře je například to, že by vlak zastavil o pár metrů za nástupištěm. Všechny dveře by ale byly přístupné z nástupiště. Další možností je selektivní blokování určitých dveří. To dnes podle Kupce funguje například v Anglii, kde se na některých zastávkách otevírá jen část dveří.

České dráhy mají nyní 82 jednotek CityElefant. Většina z nich jezdí v okolí Prahy, menší část obsluhuje ostravskou aglomeraci. Dráhy však přemýšlí, že by některé jednotky z Ostravy stáhly a přesunuly je do Prahy.

Do budoucna dráhy nevylučují ani nasazení nových vlaků. Vše bude záviset na požadavcích Prahy a Středočeského kraje. Pro pražskou aglomeraci představují vlaky stále důležitější dopravní prostředek. "V loňském roce přibylo ve vlacích Pražské integrované dopravy v Praze 20 tisíc cestujících. Je to dané také tím, že se do systému zapojily nově i rychlíky z Prahy směrem do Kolína a do Berouna," uvedl ředitel ROPID Petr Tomčík.