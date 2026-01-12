Dnes je poslední šance přihlásit se k paušální dani, další bude až za rok

V pondělí je poslední den, kdy se mohou živnostníci nově přihlásit do režimu paušální daně, změnit pásmo daně nebo z režimu vystoupit. Další možnost budou mít znovu za rok.
Paušální daň mohou využívat osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které nejsou plátci daně z přidané hodnoty (DPH) a jejichž roční příjem z podnikání dosahuje nanejvýš dvou milionů korun. Zálohy daně se platí nejpozději do 20. dne každého měsíce.
Měsíční zálohy paušální daně se v letošním roce zvýšily u prvního pásma, kde budou nově činit 9984 korun, o 1268 korun víc než loni. Zvýšení souvisí s růstem povinných odvodů a je možné, že výše platby letos zase klesne, protože vláda slíbila vrátit odvody pro živnostníky na loňskou úroveň. Ve zbývajících pásmech paušální daně se výše záloh nemění, ve druhém pásmu zůstane 16.745 korun a ve třetím 27.139 korun.
Do prvního pásma spadají živnostníci s ročními příjmy do milionu korun, při splnění dodatečných podmínek to může být i s vyšším příjmem. Druhé pásmo je určeno pro OSVČ s příjmy mezi milionem a 1,5 milionu korun, třetí pásmo pro živnostníky s příjmy mezi 1,5 a dvěma miliony korun.
Provozní ředitelka společnosti NeoTax Nikola Žítková upozornila, že po zvýšení platby v prvním pásmu, které využívá nejvíc živnostníků, se některým lidem už paušální daň nevyplatí. „Orientačně se režim začíná vyplácet například u 40% výdajového paušálu zhruba od 500 tisíc korun ročních příjmů, u 60% paušálu přibližně od 710 tisíc korun a u 80% paušálu okolo 1,5 milionu korun,“ uvedla Žítková.
Podle daňového poradce ze společnosti KODAP Jana Kašpara je hlavní výhodou paušální daně její jednoduchost, kdy podnikatelé platí veškeré odvody jednou platbou, nepotřebují účetní a využití paušálního režimu vede k minimalizaci daňových kontrol.
Nevýhodou ale je, že v paušálním režimu nelze uplatnit žádná daňová zvýhodnění nebo odpočty. „Pro podnikatele s nízkými příjmy nebo vysokými bonusy na děti může být paušál paradoxně dražší variantou,“ upozornil Kašpar.
Paušální daň je určena pro živnostníky, neplátce DPH s ročními příjmy z podnikání do dvou milionů korun. Živnostníkům má ušetřit byrokracii a podle ministerstva financí odpadne i důvod k většině kontrol. Při jedné platbě přitom podnikatelé odvádějí daň, zdravotní i sociální pojištění. Před rokem bylo v režimu paušální daně zaregistrováno zhruba 114 tisíc živnostníků.
Původně Česko uplatňovalo pouze jedno pásmo paušální daně, druhé a třetí zavedlo od roku 2023 po zvýšení hranice pro odvádění DPH na dva miliony korun.
