Přeskočit na obsah
Benative
31. 3. Kvido
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Komise pro nevysvětlitelná úmrtí dětí. Juchelka řeší případ holčičky zabité otcem

Petra Jaroměřská

Tragický příběh malé holčičky, kterou zabil její biologický otec poté, co byla soudem svěřena do jeho péče, otřásl veřejností. „Mantra v podobě upřednostňování biologického rodičovství nad potřebami dítěte se hroutí,“ naznačuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) ve svém vyjádření pro deník Aktuálně.cz. Případ chce nyní důkladně prošetřit a připustil i změnu v zákoně.

Schůze vlády, Aleš Juchelka
Reklama

Budete nějak reagovat na případ malé holčičky, kterou v pražském Braníku připravil o život její otec?

Před několik týdny, ještě před tímto případem, jsem ustanovil komisi pro nevysvětlitelná úmrtí dětí. Protože máme několik podobných případů úmrtí - i když některé důvody mohou být i zdravotní. Tento orgán by měl řešit i novou legislativu.

O tomto zmíněném případě jsme se dozvěděli až z médií a hned jsme si vyžádali informace z Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Zásadní problém zřejmě vznikl, když ta holčička byla svěřena soudem v listopadu loňského roku biologickým rodičům. Byl tam stanoven dohled, chodila tam sociálně aktivizační služba (SAS). My se na ministerstvu práce a sociálních věcí budeme zabývat tím, jak ten dohled a spolupráce se SAS probíhaly. Zda se nedala rizika detekovat.

Podle mě by měl být brán zásadní zřetel na právo dítěte na bezpečný domov. A tento bezpečný domov a vztahy mají mít prioritu nad právem biologických rodičů o své dítě pečovat.

Související

Selhal v tomto případě soud?

To úplně nechci říct, budeme to analyzovat. Myslím si ale, že soud by měl být tím, kdo u takto malých dětí a v takovém případě bude žádat hluboké a důkladné stanovisko.

Reklama
Reklama

Mantra, která tu historicky existuje, že musíme biologické rodiče upřednostňovat, a to i pokud se léčí z alkoholismu nebo jsou závislí na drogách, je zásadně špatně. Mělo by se opravdu pečlivě zkoumat, zdali jsou schopni pečovat o své dítě. A tady se tato mantra v podobě upřednostňování biologického rodičovství nad potřebami dítěte hroutí.

Juchelka chce nový úřad

Je možné, že tento případ povede k nějaké legislativní změně?

Pevně věřím, že ano. Chystáme nový úřad, který představíme v nejbližších měsících. Připravujeme metodiku a právní background pro všechny „ospoďáky“, aby se cítili v bezpečí, když nějakým způsobem rozhodují. Aby kolizní opatrovník (osoba, nejčastěji z OSPOD, kterou soud jmenuje nezletilému dítěti pro soudní řízení – pozn. red.) byl v souladu se soudcem. Myslím si, že podezření na vliv psychotropních látek by v tomto případě mělo být bráno na zřetel.

Související

Máte informace, co se v tomto případě skutečně stalo?

Z informací, které mám, zatím přesně nevíme, co se tam stalo. Jestli otec začal brát drogy nebo přestal brát psychiatrickou medikaci a rozjela se mu psychóza. V podobných případech je jak pro OSPOD, tak pro soud extrémně těžké vyhodnotit, zda a kdy do rodiny dítě vrátit. Ale na vyhodnocení míry rizik by měl být u dětí brán velmi tvrdě zřetel hlavně z hlediska soudu. Právě on rozhoduje, jestli se dítě do takové rodiny má vrátit.

Soud ale rozhoduje na základě podkladů. Jiné informace, například z terénu, k dispozici nemá.

Ano, již zmíněný kolizní opatrovník může jen doporučit, rozhoduje ale soudce. Já neříkám, kdo pochybil, my to budeme velice pečlivě zkoumat.

Reklama
Reklama

Pěstounka s návratem souhlasila

Je tedy možné, že selhal dohled?

Samozřejmostí by měl být pravidelný dohled ve spolupráci s adiktologickými službami. A pravidelné testování na drogy.

Podle některých informací, které se objevily v médiích, pěstounka naopak na problémy a rizika upozorňovala.

Spis zatím nemám, ale podle mých informací z rozsudku pěstounka s návratem dítěte souhlasila, kontakty prý probíhaly dobře, holčička se od rodičů vracela spokojená a čistá.

My to budeme zkoumat v rámci komise, kterou jsme dali dohromady před několika týdny. Jsou tam experti z ministerstva zdravotnictví, legislativci, sociální pracovníci.

Související

Kdy bude vědět, k čemu došlo a kdo v tomto případě udělal chybu?

V tuto chvíli nevím, vyžádali jsme si spis, komise zasedne a udělají se nějaké legislativní změny. My nejsme policie. Chceme zkoumat linku pěstouni – OSPOD – soud.

Reklama
Reklama
V roce 2017 jsme vybrali okolo 20 mil. korun, příběhy dětí mají i šťastné konce. Nemocnicím chybí základní věci, třeba postýlky, říká Pizingerová. | Video: Daniela Drtinová
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov

ŽIVĚ „Někteří mluví o nové světové válce,“ řekl Lavrov k situaci na Blízkém východě

Spojené státy a Izrael se snaží postavit proti Íránu země Perského zálivu, řekl v úterý ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Konflikt na Blízkém východě se podle něj stále více vyhrocuje a někteří ho už označují za novou světovou válku. Lavrov dodal, že Rusko je v této válce připraveno být prostředníkem jednání a uvedl že o situaci v pondělí jednal s ministry zahraničí států Perského zálivu.

Volá Lavrov. Maďarský ministr mu slíbil pomoc, vysmívali se evropskému politikovi

Maďarsko tajně spolupracovalo s Ruskem na vyřazení oligarchů, společností a bank ze sankcí. Vyplývá to z úterní investigativy, kterou zveřejnilo mezinárodní konsorcium novinářů. Ti tvrdí, že mají důkazy, že maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó jednal jménem Kremlu a snažil se vyškrtnout oligarchy ze sankčních seznamů. Podle Szijjártóa to podporuje i slovenská vláda.

Reklama
ŽIVĚ Klíčová půjčka pro Ukrajinu? Nemám dobré zprávy, uvedla šéfka unijní diplomacie Kallasová

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v Kyjevě uvedla, že nemá dobré zprávy, neboť nemůže s jistotou říct, že EU poskytne Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu Kč). Poskytnutí půjčky, která má klíčový význam pro další obranu Ukrajiny před ruskou agresí, blokuje Maďarsko. Budapešť také stále blokuje schválení dalšího balíku sankcí proti Rusku.

Reklama
Reklama
Reklama