Strnadova zbrojovka míří na špičku: po debutu na burze v Amsterdamu je cennější než ČEZ

Zbrojařská společnost Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada v pátek vstoupila na hlavní trh burzy v Amsterdamu. Během dopoledne získala z prodeje akcií na amsterodamské burze 3,8 miliardy eur (92,2 miliardy korun). Představuje to 15,2 procenta jejího základního kapitálu.
Ocenění skupiny na základě konečné nabídkové hodnoty akcií dosáhlo 25 miliard eur (607 miliard korun), uvedla společnost v tiskové zprávě.
Při vstupu na burzu nabídla nové akcie v objemu 750 milionů eur (18,2 miliardy korun), současné akcie za 2,55 miliardy eur (61,9 miliardy korun), které prodával současný akcionář, a opci navýšení až o dalších 496 milionů eur (12 miliard korun). Čisté výnosy z prodeje nových akcií hodlá společnost využít pro svůj rozvoj.
Akcie Czechoslovak Group po zahájení obchodování vzrostly tak, že její tržní kapitalizace překonala hodnotu společnosti ČEZ o více než 100 miliard korun. Stala se tak firmou s největší tržní kapitalizací v ČR, řekl analytik XTB Tomáš Cverna. Akcie podle něj po otevření reflektují velký zájem retailových investorů, kteří již mohou uskutečňovat své pokyny.
Strnad označil vstup společnosti na burzu za milník pro společnost. „Vstup mezi veřejně obchodované společnosti potvrzuje náš závazek k vysokým standardům transparentnosti, zveřejňování informací a správy a řízení společnosti a zároveň posiluje naši schopnost investovat do inovací, rozšiřovat naši globální působnost a naplňovat naši misi být klíčovým dlouhodobým dodavatelem vyspělých obranných a průmyslových řešení pro státy NATO a vládní partnery po celém světě,“ uvedl.
Kromě Amsterodamu se akcie Czechoslovak Group obchodují i na pražské burze na neregulovaném trhu Free Market. Tam otevřely na ceně 850 korun, což bylo více než 40 procent nad referenční cenou primárního úpisu akcií (IPO), řekl ČTK makléř Wood & Company Vladimír Vávra.
Na burze v Amsterodamu za prvních 20 minut obchodování změnilo podle něj majitele 12 milionů akcií, což představuje devět procent objemu IPO transakce. V Praze již majitele změnilo 300 tisíc akcií, dodal.
Czechoslovak Group je jedním z předních evropských výrobců munice pro dělostřelectvo. V tomto odvětví expandovala ještě před úplnou invazí Ruska na Ukrajinu v roce 2022. Podle údajů Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) je CSG z hlediska ročního růstu tržeb nejrychleji rostoucí evropskou firmou na globálním trhu se zbraněmi.
ŽIVĚTrumpovi vyslanci jednali v Kremlu čtyři hodiny, územní otázky pořád nejsou vyřešeny
Bez vyřešení územních nároků Ruska není dlouhodobý mír na Ukrajině možný, prohlásil poradce ruského prezidenta Vladimira Putina Jurij Ušakov po jednání s americkými vyjednávači, která podle něj trvala přibližně čtyři hodiny.
ŽIVĚLedovka ochromila dopravu na jižní Moravě, policie hlásí desítky nehod
Policie má na jižní Moravě kvůli ledovce nahlášeno přes 60 nehod a dalších asi 20 událostí v dopravě. Vyzývá řidiče, aby zvážili, zda musí vyjíždět. Se zpožděním jezdí MHD v Brně i regionální autobusy, někde nejezdí vůbec. Na dálnicích se tvoří kvůli haváriím dlouhé kolony.
„Putin neustoupí. Je v tom až do smrti,“ říká bývalý Trumpův muž
Spojené státy se snaží rozjet další kolo jednání o míru na Ukrajině. Ve čtvrtek se potkali americký a ukrajinský prezident ve švýcarském Davosu. Kromě toho se v pátek a sobotu sejdou ve Spojených arabských emirátech (SAE) zástupci Ruska, Ukrajiny a Spojených států. Nicméně skepsi, že by nové kolo jednání mohlo přinést trvalý mír, neskrývá ani řada amerických představitelů.
ŽIVĚCosta: EU chce stabilní vztahy s USA, nátlak ale odmítá
Evropská unie chce stabilizovat obchodní vztahy s USA, zároveň ale bude i nadále hájit své zájmy a bránit sebe, své členské státy, své občany i společnosti proti nátlaku. Po skončení mimořádného summitu EU v Bruselu to v noci na pátek uvedl předseda Evropské rady António Costa.
To byla nádhera. Pastrňák nadchl i přihrávkou, v souboji hvězd trumfl jiného Čecha
David Pastrňák řídil v NHL výhru hokejistů Bostonu nad Vegas 4:3 třemi body. Český útočník, který vstřelil gól a přidal dvě asistence, byl zvolen první hvězdou zápasu. Za Golden Knights se trefil Tomáš Hertl.