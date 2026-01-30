Přeskočit na obsah
Benative
30. 1. Robin
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ekonomika

Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU, ukazují data Eurostatu

ČTK

Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v prosinci podle sezonně přepočtených údajů činila 5,9 procenta. Zůstala tak na stejné hodnotě jako v listopadu i v prosinci 2024. Ve své páteční zprávě to uvedl statistický úřad Eurostat.

ČSÚ;Český statistický úřad;statistika;29.1.2004
V případě České republiky Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu, které se liší od dat Úřadu práce ČR. Foto: HN
Reklama

V České republice se míra nezaměstnanosti ve srovnání s předchozím měsícem snížila o 0,1 procentního bodu na 3,1 procenta. Česko tak mělo nejnižší nezaměstnanost z celé unie. Eurostat ale používá odlišnou metodiku než Úřad práce ČR.

V samotné eurozóně se míra nezaměstnanosti snížila na 6,2 procenta z listopadové hodnoty 6,3 procenta. Předloni v prosinci nezaměstnanost v zemích platících eurem činila také 6,3 procenta.

Související

Kromě Česka byla nízká míra nezaměstnanosti také na Maltě a v Polsku, kde činila 3,2 procenta. V Bulharsku se pak snížila na 3,3 procenta. Naopak nejvyšší byla nezaměstnanost ve Finsku, kde dosáhla 10,2 procenta. Ve Španělsku činila deset procent.

Eurostat odhaduje, že v prosinci bylo v EU bez práce 13,043 milionu lidí, z toho 10,792 milionu v eurozóně. Ve srovnání s listopadem se počet nezaměstnaných v EU snížil o 94 tisíc a v eurozóně o 61 tisíc. Meziročně se ale počet nezaměstnaných v EU o 71 tisíc zvýšil, v eurozóně naopak o 5 tisíc klesl.

Reklama
Reklama

Eurostat ve svých výpočtech vychází z obecně používané standardní definice nezaměstnanosti Mezinárodní organizace práce (ILO). Ta počítá mezi nezaměstnané ty, kteří si v posledních čtyřech týdnech aktivně hledali práci a jsou schopni nastoupit v nejbližších dvou týdnech.

V případě České republiky Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu, které se liší od dat Úřadu práce ČR. Podle těch míra nezaměstnanosti v Česku v prosinci vzrostla na 4,8 procenta z listopadových 4,6 procenta. Český statistický úřad (ČSÚ) vychází u míry nezaměstnanosti z výběrového šetření pracovních sil, Úřad práce z počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání.

Nezaměstnanost v Česku – srovnání metodik

Měsíc

Úřad práce ČR (%)

ČSÚ (%)

Říjen 2025

4,6

3,2

Listopad 2025

4,6

3,3

Prosinec 2025

4,8

zatím nezveřejněno




Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
FILE PHOTO: Ukrainian President Zelenskiy's press conference in Kyiv
FILE PHOTO: Ukrainian President Zelenskiy's press conference in Kyiv
FILE PHOTO: Ukrainian President Zelenskiy's press conference in Kyiv

ŽIVĚZelenskyj: Když Rusko zastaví údery, Ukrajina odpoví stejně

Pokud Rusko zastaví útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, Ukrajina přestane útočit na ruské energetické cíle, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na nabídku jednání v Moskvě reagoval pozváním ruského prezidenta Vladimira Putina do Kyjeva. Dodal, že datum či místo dalšího kola rozhovorů o americkém mírovém plánu se ještě mohou změnit.

Reklama
Rudý proud vody zde vytéká z trhlin ledovce Taylor Glacier a stéká do jezera Bonney.
Rudý proud vody zde vytéká z trhlin ledovce Taylor Glacier a stéká do jezera Bonney.
Rudý proud vody zde vytéká z trhlin ledovce Taylor Glacier a stéká do jezera Bonney.

Co se to děje v Antarktidě? „Krvavé vodopády“ vyděsily veřejnost

Na sociálních sítích se v poslední době znovu šíří záběry ledovce, z jehož nitra vytéká oranžovo-červená až temně rudá voda připomínající krev. Ačkoliv pro mnohé jde o šokující podívanou, která vyvolává otázky i divoké spekulace, tento jev není žádnou novinkou. Vědci ho znají už více než sto let. Přesto málokdo ví, co ho skutečně způsobuje.

Reklama
Reklama
Reklama