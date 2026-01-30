Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU, ukazují data Eurostatu

Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v prosinci podle sezonně přepočtených údajů činila 5,9 procenta. Zůstala tak na stejné hodnotě jako v listopadu i v prosinci 2024. Ve své páteční zprávě to uvedl statistický úřad Eurostat.
V České republice se míra nezaměstnanosti ve srovnání s předchozím měsícem snížila o 0,1 procentního bodu na 3,1 procenta. Česko tak mělo nejnižší nezaměstnanost z celé unie. Eurostat ale používá odlišnou metodiku než Úřad práce ČR.
V samotné eurozóně se míra nezaměstnanosti snížila na 6,2 procenta z listopadové hodnoty 6,3 procenta. Předloni v prosinci nezaměstnanost v zemích platících eurem činila také 6,3 procenta.
Kromě Česka byla nízká míra nezaměstnanosti také na Maltě a v Polsku, kde činila 3,2 procenta. V Bulharsku se pak snížila na 3,3 procenta. Naopak nejvyšší byla nezaměstnanost ve Finsku, kde dosáhla 10,2 procenta. Ve Španělsku činila deset procent.
Eurostat odhaduje, že v prosinci bylo v EU bez práce 13,043 milionu lidí, z toho 10,792 milionu v eurozóně. Ve srovnání s listopadem se počet nezaměstnaných v EU snížil o 94 tisíc a v eurozóně o 61 tisíc. Meziročně se ale počet nezaměstnaných v EU o 71 tisíc zvýšil, v eurozóně naopak o 5 tisíc klesl.
Eurostat ve svých výpočtech vychází z obecně používané standardní definice nezaměstnanosti Mezinárodní organizace práce (ILO). Ta počítá mezi nezaměstnané ty, kteří si v posledních čtyřech týdnech aktivně hledali práci a jsou schopni nastoupit v nejbližších dvou týdnech.
V případě České republiky Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu, které se liší od dat Úřadu práce ČR. Podle těch míra nezaměstnanosti v Česku v prosinci vzrostla na 4,8 procenta z listopadových 4,6 procenta. Český statistický úřad (ČSÚ) vychází u míry nezaměstnanosti z výběrového šetření pracovních sil, Úřad práce z počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání.
Nezaměstnanost v Česku – srovnání metodik
