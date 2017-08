České mzdy se musí přiblížit Západu, říká Sobotka. Macron chce konec "sociálního dumpingu"

před 34 minutami

Francouzské a rakouské firmy v Česku platí zaměstnancům jen třicet či čtyřicet procent toho, co platí ve svých mateřských zemích. "Pokud Francie, Rakousko a další země mluví o sociálním dumpingu, o tom, že naši zaměstnanci se podbízejí z hlediska nízkých mezd na jejich pracovním trhu, tak ty nízké mzdy u nás jsou dány také tím, že jejich firmy na mzdách v ČR šetří," uvedl český premiér.

Salcburk - Francouzské a rakouské firmy v Česku platí pracovníkům 30 či 40 procent mzdy, kterou dávají lidem ve své zemi. Za levnější českou pracovní silou je i to, že zahraniční společnosti na zaměstnancích v Česku šetří. Novinářům to před schůzkou s rakouským kancléřem Christianem Kernem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Salzburku řekl český premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). S oběma politiky chce mluvit o sbližování výdělků a životní úrovně na východě a západě unie.

"Francouzské a rakouské firmy u nás platí třicet, čtyřicet procent toho, co platí ve svých mateřských zemích. Pokud Francie, Rakousko a další země mluví o sociálním dumpingu, o tom, že naši zaměstnanci se podbízejí z hlediska nízkých mezd na jejich pracovním trhu, tak ty nízké mzdy u nás jsou dány také tím, že jejich firmy na mzdách v ČR šetří," řekl premiér. Dodal, že zahraniční společnosti velkou část peněz vyplácejí na dividendách a část z toho by mohla v Česku zůstat "v podobě mezd".

O údajném sociálním dumpingu by spolu měli ve středu v Salcburku jednat šéfové vlád Rakouska, ČR, Slovenska a Francie. Ještě předtím se Sobotka sejde s Macronem, poté i s Kernem. Podle premiéra by vlády Rakouska a Francie měly vnímat, že by se jejich firmy "neměly podílet na mzdovém dumpingu" a měly by zvyšovat výdělky.

Obrovský rozdíl při stejné práci

"Zejména v rámci koncernu je jasně vidět, že lidé, kteří mají stejnou produktivitu práce, odvádí podobnou práci na různém místě v Evropě, mají velký rozdíl v platech," podotkl předseda české vlády. Podotkl, že český kabinet pravidelně zvedá minimální mzdu a platy ve veřejném sektoru.

Před týdnem premiér uvedl, že při nynějším tempu by české výdělky dohnaly ty francouzské za 222 let. České příjmy odpovídají asi třetině německých, čtvrtině dánských a pětině lucemburských příjmů, upřesnil už dříve státní tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař.

Ústupky výměnou za kvóty

Třídenní cesta francouzského prezidenta po střední a východní Evropě se má točit především kolem reformy směrnice z roku 1996, která upravuje pravidla pro takzvané "vyslané pracovníky".

Ta stanoví, že firma z kteréhokoliv členského státu může vyslat své zaměstnance pracovat do jiné členské země, například do Francie, a to dočasně na dva roky. Jenže sociální a zdravotní pojištění se platí tam, kde podnik sídlí, tedy často v nových členských zemích, kde je tato částka o dost nižší. To Francouzi vidí jako sociální a mzdový dumping.

Objevují se také podvody, kdy podniky ubytovávají v nevyhovujících podmínkách nebo překračují pracovní dobu. A to přispívá k negativní image směrnice o vyslaných pracovnících.

Prezident Macron ještě během své předvolební kampaně slíbil, že se v rámci Evropské unie zasadí o reformu zmíněné směrnice a podmínky pro vysílání pracovníků ztíží. Hodlá také zkrátit dobu, po kterou mohou vyslaní zaměstnanci pracovat v zahraničí, a to ze zmíněných dvou na jeden rok.

Podporu pro svůj návrh bude hledat právě během své cesty na východ. V Salzburku se setká s rakouským kancléřem Christianem Kernem, českým premiérem Bohuslavem Sobotkou a slovenským předsedou vlády Robertem Ficem. Poté ho ještě čeká návštěva Rumunska a Bulharska.

Otázku zpřísnění podmínek pro práci vyslaných pracovníků na Západě mohou Česko i další "chudší" členské země EU diplomaticky využít ve svůj prospěch. A to v boji proti dlouho kritizovaným uprchlickým kvótám, které podle Česka nefungují a měly by se zrušit.

"Země střední a východní Evropy mohou tohoto tématu použít, aby získaly ústupky ve velmi citlivé otázce povinných migračních kvót," uvedl deník Le Figaro.

Podobně hovoří i vysoce postavený diplomat blízký jednání mezi Macronem a Sobotkou. "Vyslaní pracovníci jsou pro nás určitou nadějí. Pokud ukážeme velkorysost v této otázce, tak nám bude oplacena tím, že se změní migrační politika," řekl.

Macron se hodlá dohodnout hlavně se vstřícnými zeměmi, jako je Česko a Slovensko.

Premiér Sobotka hodlá setkání s francouzským prezidentem využít i k jednání o platech v Evropě. "Budeme moci jednat o tom, co udělat pro sbližování životní úrovně mezi Západem a Východem," řekl nedávno Sobotka. Ten hodlá Macrona a rakouského kancléře Kerna vyzvat, aby zatlačili na firmy svých zemí k rychlejšímu zvyšování mezd v Česku v příštích letech.



Sobotka si myslí, že bez vyššího tlaku na vedení nadnárodních podniků se nepovede smazat rozdíly v životní úrovni ve starých a nových členských státech.

Macron: Vysílání pracovníků je zrada zásad EU

Stávající praxi při vysílání pracovníků do jiných zemí Evropské unie považuje Macron za zradu základních zásad Unie. "Chceme EU, která chrání (před sociálním dumpingem)," zdůraznil Macron.

Shodný názor představil i hostitel francouzského prezidenta, rakouský kancléř Christian Kern, podle kterého asi dvě tisícovky vyslaných pracovníků z jiných zemí EU, kteří v Rakousku současnosti působí, podkopávají místní sociální standardy a úroveň mezd.

"Jednotný evropský trh a volný pohyb pracovníků nemají za cíl zvýhodňovat země, které prosazují oslabování sociálních práv. To v našich zemích živí populismus a narušuje důvěru v evropský projekt," uvedl Macron a zdůraznil shodu názorů s hostitelem. Stejná práce na stejném místě by měla být vykonávána za stejné peníze.

Návrhy změn představila loni na jaře Evropská komise. Pravidla by se měla zpřísnit. Staré členské země si stěžují na to, že levnější vysílané síly z východu unie ohrožují jejich pracovní místa. Nové unijní země zas argumentují tím, že by změny mohly ohrozit jejich firmy a dotknout se hlavně řidičů z povolání.

"Evropa musí postupovat společně, s Českem a Slovenskem. Nechceme rozlišovat mezi starou a novou Evropou," řekl Kern. Dodal, že nejde jen o technické otázky, ale i to, že firmy, které zásady nedodržují, by měly být trestány - avšak tyto tresty se dosud neuplatňují.

Macron zdůraznil shodu názorů s hostitelem. Podle něj nelze z unijního rozpočtu podporovat státy, které nepodporují sociální práva. Stejná práce na stejném místě by měla být vykonávána za stejné peníze.

Český premiér Bohuslav Sobotka před schůzkou s Macronem, Kernem a svým slovenským protějškem Robertem Ficem řekl, že podle zemí V4 by se navrhované změny ve směrnici o vysílání pracovníků neměly vztahovat na mezinárodní dopravu.