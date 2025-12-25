Ceny benzinu klesly na čtyřleté minimum, zlevňuje i nafta

Benzin v Česku je nyní nejlevnější za více než čtyři roky. Od minulého týdne cena Naturalu 95 klesla o 41 haléřů na průměrných 33,35 Kč/l. Nižší byla naposledy v červenci 2021. O více než 40 haléřů zlevnila za týden také nafta, prodává se v průměru za 32,62 Kč/l. Vyplývá to z aktuálních údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
Ještě na konci listopadu byly pohonné hmoty v Česku nejdražší od jara, pak ale začaly výrazně zlevňovat. Před rokem o Vánocích byl benzin dražší v průměru o 2,32 koruny, za naftu tehdy motoristé platili v průměru o 2,24 koruny více.
Nejlevnější paliva natankují momentálně řidiči v Karlovarském kraji. Litr benzinu tam stojí v průměru 32,65 Kč. Pod 33 korun se jeho průměrná cena dostala ještě v Libereckém, Ústeckém, Zlínském a těsně i Jihočeském kraji. Litr nafty je v Karlovarském kraji průměrně za 32,01 Kč.
Naopak nejdražší zůstávají pohonné hmoty nadále v Praze. Benzin je v hlavním městě průměrně k dostání za 34,2 Kč/l. V žádném jiném regionu Česka se průměrná cena Naturalu přes 34 korun nedostala. Naftu pak prodávají čerpací stanice v metropoli průměrně za 33,8 Kč/l.
"Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v minulém týdnu výrazně klesly. Ceny ropy se však postupně stabilizují, to samé platí také pro velkoobchodní ceny pohonných hmot. Benzin i nafta budou dále zlevňovat, ale potenciál cenového poklesu se postupně uzavírá," řekl ČTK analytik XTB Jiří Tyleček.
Marže rafinérií pokračují podle něj v případě nafty i benzinu v mírném poklesu. Příznivá situace na trzích s ropou i palivy bude pokračovat, odhadl. Ceny benzinu i nafty na čerpacích stanicích by v závěru roku mohly být přibližně o 20 haléřů na litr příznivější ve srovnání s vánočním týdnem, uvedl Tyleček. Výrazný pokles teplot by však mohl příznivé scénář zhatit, dodal.
"Pokud trh nezasáhne výrazný nečekaný šok, ceny nafty i benzinu by měly i v příštím roce zůstávat spíše pod tlakem směrem dolů," uvedl šéf společnosti Malcom Finance Jaroslav Ton. Tento výhled však předpokládá stabilní kurz koruny, stejně tak jej mohou podle něj rychle přepsat případné změny v daňovém zatížení.
Jídlo za tisíce korun v koši. Extrémně plýtvá hlavně jedna skupina Čechů
Na jednu stranu lidé žehrají na vysoké ceny potravin, na druhou stranu jimi plýtvají. Na každého Čecha připadá 98 kilogramů potravinového odpadu ročně. Zemědělci, zpracovatelé, obchodníci a restaurace na tom mají jen relativně malý podíl. Většinu jídla totiž vyhazují koncoví spotřebitelé v domácnostech, zejména nejmladší dospělí z generace Z.
ŽIVĚZelenskyj představil nový mírový plán. Od původního se částečně liší
Nejnovější verze amerického plánu na ukončení ruské války proti Ukrajině počítá se zmrazením fronty na současných liniích a zahájením jednání o vytvoření demilitarizovaných zón. Na Štědrý den to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Putin si je jistý, že vyhraje. Našeptávači z armády živí jeho sebevědomí
Podle západních zdrojů dostává ruský prezident Vladimir Putin od armádního velení a bezpečnostních služeb informace, které nadsazují úspěchy na frontě a zlehčují vlastní ztráty. Tyto zkreslené interpretace posilují jeho přesvědčení, že Rusko může válku vyhrát, a přispívají k tomu, že Kreml odmítá přistoupit na mírové podmínky.
Vánoční let poblíž Kilimandžára skončil tragicky. Mezi pěti mrtvými jsou i dva Češi
Dva čeští občané ve středu zemřeli poblíž Kilimandžára. Informaci místních médií potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. Podle serveru Tanzania Times u nejvyšší africké hory havaroval vrtulník, nehodu nepřežil nikdo z pasažérů.
Soud poslal Vémolu do vazby, jeho advokát podal stížnost
Zápasník Karel "Karlos" Vémola, který je obviněný z organizované drogové trestné činnosti, půjde do vazby. Rozhodl o tom ve čtvrtek Obvodní soud pro Prahu 1. Vémolův advokát Vlastimil Rampula proti tomu podal stížnost. Řekl to serveru Novinky.cz. V kauze čelí obvinění tři lidé, hrozí jim až 18 let vězení.