Brusel chystá zákaz „svlékání“ podvržených snímků skutečných lidí pomocí AI

Členské státy EU chtějí zakázat používání umělé inteligence (AI) ke generování falešných nahých či pornografických snímků skutečných lidí. Shodli se na tom v pátek v Bruselu velvyslanci států při Evropské unii a poté schválili pozměňovací návrh k Aktu o umělé inteligenci. Informovala o tom Rada EU.
Takzvaný Coreper (výbor stálých zástupců členských zemí) jednal o zjednodušení některých pravidel týkajících se umělé inteligence. Jde o součást digitálního balíčku, který Evropská komise představila loni v listopadu. Balíček by měl zjednodušit administrativu a podpořit inovace evropských firem. Návrh přitom zahrnuje jak úpravy pravidel pro AI, tak i pro kybernetickou bezpečnost a ochranu dat.
Velvyslanci se v pátek zabývali částí návrhu, která hovoří o umělé inteligenci. Pro kyperské předsednictví to byla jedna z prioritních oblastí. Státy obecně zachovaly hlavní myšlenku návrhu komise, nicméně přidaly nové ustanovení, které „zakazuje praktiky umělé inteligence týkající se vytváření sexuálního a intimního obsahu bez souhlasu nebo materiálu zobrazujícího sexuální zneužívání dětí“, stojí v prohlášení Rady Evropské unie.
Zákaz souvisí s letošním skandálem, kdy chatbot s umělou inteligencí Grok na žádost uživatelů na síti X generoval sexualizované fotografie žen i dětí.
Na podobném pozměňovacím návrhu, jaký zveřejnily členské státy, v současné době pracuje také Evropský parlament. Ve výboru parlamentu by mohl být přijat už příští týden, uvedla agentura AFP. Oba zákonodárné sbory se pak budou snažit o dosažení shody na kompromisním textu.
