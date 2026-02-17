Umělá inteligence technických gigantů zneužívá děti. Země EU je budou vyšetřovat

Španělsko bude vyšetřovat americké sociální sítě X, Meta a čínský TikTok kvůli obrázkům sexuálního násilí na dětech, které vytvořila umělá inteligence (AI). Irsko kvůli sexualizovaným obrázkům a videím zahájí vyšetřování chatbota umělé inteligence Grok. Píše o tom agentura Reuters.
O nařízení španělské vlády státním zástupcům informoval premiér Pedro Sánchez. "Tyto platformy podkopávají duševní zdraví, důstojnost a práva našich dětí," napsal Sánchez na svém účtu X. "Stát to nemůže dovolit. Beztrestnost těchto gigantů musí skončit," dodal.
Oznámení přichází ve stejný den, kdy irská Komise pro ochranu osobních údajů (DPC) zahájila formální vyšetřování chatbota s umělou inteligencí Grok od společnosti X. I jí vadí, že je schopen vytvářet sexuálně motivované obrázky a videa, ve kterých se objevují i děti.
DPC je hlavním regulačním orgánem EU pro společnost X, protože její aktivity v Evropské unii jsou řízené z Irska. Podle unijního nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) může DPC ukládat pokuty až do výše čtyř procent celosvětových příjmů společnosti.
Evropské regulační úřady v poslední době začínají zavádět tvrdá opatření proti velkým technologickým společnostem. Viní je, že zneužívají své postavení - od protisoutěžního chování v digitální reklamě až po záměrné navrhování návykových funkcí na sociálních médiích.
Americký prezident Donald Trump a další členové jeho vlády Evropskou unii za regulaci amerických technologických společností kritizují. Pokuty, které jim 27členný blok ukládá, jsou podle nich jinou formou daně.
ŽIVĚUkrajinci dobyli náhle 200 km čtverečních. Může za to problém Rusů se Starlinkem?
Ukrajinské armádě se minulý týden podařilo získat zpět na 200 kilometrů čtverečních území. Uvedla to v pondělí agentura AFP s odkazem na svůj výpočet. Podle ní jde o nejrychlejší postup ukrajinské armády od léta roku 2023.
Paramount musí opět přidat. Warner Bros preferuje spojení s Netflixem
Americký mediální gigant Warner Bros. Discovery odmítl nejnovější nabídku konkurenta Paramount Skydance na převzetí. Poskytl mu však týden na předložení dalšího návrhu. Oznámila to v úterý firma Warner Bros. Discovery. Prozatím tak dál preferuje nabídku na převzetí ze strany streamovací služby Netflix.
Slováci vyzvou ve čtvrtfinále hokejisty Německa, Švýcary čeká výběr Finska
Hokejisté Německa porazili v předkole vyřazovací části olympijského turnaje Francouze 5:1 a ve čtvrtfinále změří síly se Slovenskem. Švýcarsko zdolalo domácí Itálii 3:0 a narazí na Finsko.
ŽIVĚTrump varoval Írán před následky bez dohody, jednání v Ženevě se účastní nepřímo
V Ženevě dnes začalo druhé kolo nepřímých jednání mezi Spojenými státy a Íránem o jaderném programu Teheránu. S odvoláním na íránská státní média o tom informují tiskové agentury. Úspěch jednání podle íránského zdroje agentury Reuters závisí i na tom, zda se USA vyvarují nerealistických požadavků.
Komentář: Macinka v Mnichově – opravdu taková ostuda?
Zatímco se čeští liberálové na síti X hroutí studem nad tím, co předvedl Petr Macinka, polští konzervativci jsou pobouřeni „hulvátstvím“ svého ministra Radosława Sikorského, který podle nich skákal ostatním do řeči. Zatímco čeští liberální novináři píší o tom, jak nás Macinka ztrapnil před Hillary Clintonovou, polští konzervativci zdůrazňují, že Macinkovo hrdinské vystoupení vysílá Fox News.