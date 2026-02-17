Přeskočit na obsah
Ekonomika

Umělá inteligence technických gigantů zneužívá děti. Země EU je budou vyšetřovat

ČTK

Španělsko bude vyšetřovat americké sociální sítě X, Meta a čínský TikTok kvůli obrázkům sexuálního násilí na dětech, které vytvořila umělá inteligence (AI). Irsko kvůli sexualizovaným obrázkům a videím zahájí vyšetřování chatbota umělé inteligence Grok. Píše o tom agentura Reuters.

Facebook - logo - ilustrace
Evropské regulační úřady v poslední době začínají zavádět tvrdá opatření proti velkým technologickým společnostem. Viní je, že zneužívají své postavení. (Ilustrační foto)Foto: Reuters
O nařízení španělské vlády státním zástupcům informoval premiér Pedro Sánchez. "Tyto platformy podkopávají duševní zdraví, důstojnost a práva našich dětí," napsal Sánchez na svém účtu X. "Stát to nemůže dovolit. Beztrestnost těchto gigantů musí skončit," dodal.

Oznámení přichází ve stejný den, kdy irská Komise pro ochranu osobních údajů (DPC) zahájila formální vyšetřování chatbota s umělou inteligencí Grok od společnosti X. I jí vadí, že je schopen vytvářet sexuálně motivované obrázky a videa, ve kterých se objevují i děti.

DPC je hlavním regulačním orgánem EU pro společnost X, protože její aktivity v Evropské unii jsou řízené z Irska. Podle unijního nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) může DPC ukládat pokuty až do výše čtyř procent celosvětových příjmů společnosti.

Evropské regulační úřady v poslední době začínají zavádět tvrdá opatření proti velkým technologickým společnostem. Viní je, že zneužívají své postavení - od protisoutěžního chování v digitální reklamě až po záměrné navrhování návykových funkcí na sociálních médiích.

Americký prezident Donald Trump a další členové jeho vlády Evropskou unii za regulaci amerických technologických společností kritizují. Pokuty, které jim 27členný blok ukládá, jsou podle nich jinou formou daně.

