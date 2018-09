Zkontrolujte si platnost. Do konce roku si čtvrt milionu lidí musí vyměnit řidičáky

Zkontrolujte si řidičský průkaz. Do konce roku si ho musí vyměnit ještě čtvrt milionu řidičů. | Foto: Ministerstvo dopravy

Mnoho lidí, kterým letos vyprší platnost řidičských průkazů, s výměnou otálí. Do konce roku jde ještě o více než 250 tisíc řidičů. Na některých úřadech tedy hrozí fronty.

Letos si musí po deseti letech vyměnit řidičský průkaz téměř 626 tisíc řidičů. Za prvních osm měsíců roku 2018 už o výměnu dokladu požádalo 375 tisíc osob, kterých se to týkalo.

Stále tedy zbývá během letoška vyměnit ještě více než 251 tisíc průkazů. S ohledem na krátkou lhůtu a shon před koncem roku tak hrozí, že se na některých exponovaných úřadech s rozšířenou působností budou tvořit fronty. Jen v říjnu vyprší platnost dalším téměř 48 tisícům řidičských průkazů.

Z hlediska věku se výměna týká nejvíce řidičů ve věkové skupině 41 až 50 let, ve věkové skupině do 30 let jich je naopak nejméně.

"K výměně řidičského průkazu za nový stačí přijít s platným průkazem totožnosti na jakýkoliv úřad obce s rozšířenou působností a donést současný řidičák. Výměna dokladu je zdarma a je možné o ni požádat už tři měsíce před vypršením platnosti," říká ministr dopravy Dan Ťok.

"Při podání žádosti o vydání průkazu už není nutné od července předkládat papírovou fotografii. Úředníci pořizují fotografie digitální, stejně jako tomu je u občanských průkazů," dodává Ťok.

V případě, že vám řidičák už propadl, lze o výměnu požádat i zpětně a i tehdy se za výměnu neplatí, avšak expresní dodání není vůbec levné. Ve zkráceném termínu do pěti dnů vyjde výměna na 700 korun.

Pokud byste průkaz ztratili, byl vám odcizen nebo na něm potřebujete změnit údaje (například i z důvodu, že jste si rozšířili řidičské oprávnění), výměna je zpoplatněna. Od letošního roku stojí 200 korun.

Pokud nepožádáte o nový doklad včas a budete řídit i po uplynutí jeho platnosti, riskujete pokutu za řízení bez platného řidičského průkazu, a to až 2000 Kč na místě a v případě správního řízení až 2 500 korun.

Od letošního léta je také možné zažádat o výměnu na úřadech i mimo trvalé bydliště. Nový způsob vyřízení dokladu například během druhého měsíce letních prázdnin využilo přibližně 12 procent motoristů.

Úřadů, kde je možné o průkazy žádat, je po celém Česku 206. Mezi nejvytíženější kraje patří Středočeský, Praha, Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. Na stránce Ministerstva je možné dohledat v interaktivní mapě nejbližší úřad, stejně jako například stanice STK.

Od července je možné na jakémkoliv úřadě s rozšířenou působností vyřídit řidičské průkazy, ale také průkazy profesní způsobilosti. Úředníci stahují fotografie řidičů z dostupných registrů nebo žadatele na místě vyfotí.